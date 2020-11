ABC, NBC, CBS y Univision nos recuerdan: la televisión no puede ser como el Twitter

ABC, NBC, CBS y Univision cuatro grandes cadenas de televisión de los Estados Unidos, mandaron un mensaje claro e importantísimo a todo el mundo el último día 5: las televisoras, señores, no son - ni pueden ser - como Twitter. Tienen editores atentos y periodistas dispuestos a enfrentar la desinformación. Y esto es algo que debemos celebrar.

Hasta entonces (y hasta ahora), ningún medio de comunicación y ninguna instancia oficial del país tenía datos sobre la existencia de "votos ilegales". Muchos medios de comunicación ya explicaban que la idea de fraude en los votos - algo que crecía en las redes sociales - no pasaba de una peligrosa falsedad.

Así que, al escuchar las primeras "denuncias" de Trump, los presentadores de esas cadenas decidieron cortar la transmisión y compartir con sus audiencias la información de que no había hechos ni pruebas capaces de sostener el ataque deferido por el presidente de los EEUU contra el proceso electoral.

Algunos compañeros de profesión me preguntaron si esta decisión no se acercaría peligrosamente a la censura. Yo insisto que no.