Mike Pence; cuando no estás de acuerdo con el jefe

"Mike Pence está promoviendo el único libro que ha escrito. Se llama So Help Me God (Que Dios Me Ayude) y en el narra su larga carrera política como congresista, gobernador de Indiana y luego vicepresidente. Pero el libro está lleno de anécdotas personales, de su conversión religiosa y de su muy pública pelea con Donald Trump luego de las elecciones presidenciales de noviembre del 2020".