Los venezolanos merecen algo mejor.

Estoy orgulloso de representar a la Florida, un crisol de diversos inmigrantes de todo el mundo que eligen vivir su versión del sueño americano. Como senador federal, he hecho de la lucha por la libertad en Venezuela, y en todo el mundo, una prioridad.

Estoy trabajando todos los días en contra del genocidio que ocurre aquí mismo en nuestro hemisferio. Maduro no solo está asesinando a sus ciudadanos, sino que Rusia, China e Irán están apoyando activamente el genocidio de Maduro y, al hacerlo, están ganando territorio en nuestro hemisferio lo cual representa una grave amenaza para nuestra seguridad nacional.

Me alegra que la administración del presidente Trump haya tomado la posición de reconocer a Juan Guaidó como el Presidente legítimo de Venezuela e implementar fuertes sanciones contra Maduro. En el frente humanitario, le pedí al presidente Trump en febrero extender de inmediato el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los venezolanos que previamente vinieron a los Estados Unidos para escapar del régimen de Maduro.

Si bien estoy decepcionado de que el TPS para los venezolanos aún no haya sucedido, no me voy a rendir.