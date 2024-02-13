Cambiar Ciudad
Opinión

La absurda idea de cerrar la frontera

"Modernizarse y prepararse. Este es el camino para un cambio. No más muros y cierres fronterizos (...) La pregunta crucial es si, de verdad, Estados Unidos quiere seguir siendo un país de inmigrantes. Ahora es el momento de demostrarlo".

Jorge Ramos Periodista Bio Pic_NEW
Por:
Jorge Ramos.
Imagen Getty Images

Es imposible.

PUBLICIDAD

No hay manera de cerrar totalmente la frontera entre México y Estados Unidos. Son 1,951 millas, de las cuales solo 741 millas tienen algún tipo de barrera (636 millas para evitar el paso de personas y 105 millas para que no pasen vehículos). Y construir un muro para las 1,210 millas que actualmente están sin protección sería una tarea costosísima e inútil.

Yo he visto a migrantes saltar el muro en menos de un minuto. (Los grabé con mi celular en El Paso, Texas, y puedes ver el video en mi página de Instagram.) Millones han llegado por avión y se han quedado más allá de lo que permitía su visa. Y millones más han llegado por tierra en los últimos tres años de los lugares más pobres y peligrosos de América Latina.

Un alambre de púas no los va a detener.

Si los hubieran visto cruzar el río Bravo/Grande -como yo los vi hace poco en Eagle Pass- entenderían que nada detiene a una mujer de 60 años que caminó con muletas dos meses desde Caracas, Venezuela, para llegar a Texas; ni a familias que vienen desde Ecuador, Perú y Colombia cargando a niños en los hombros; ni a jóvenes perseguidos por las pandillas y el desempleo en Centroamérica; ni a los cubanos y nicaragüenses que vienen huyendo de la brutales dictaduras de Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega; ni a los mexicanos que no pueden más con la violencia y las extorsiones de los carteles; ni a enfermos, amenazados y desesperanzados que ven en Estados Unidos una segunda oportunidad en la vida y la posibilidad de reinventarse.

Yo vine por lo mismo a Estados Unidos hace cuatro décadas y no me atrevo a darle la espalda a los que han llegado después de mí. Al contrario, hay que entenderlos y ayudarlos.

PUBLICIDAD

Más sobre Opinión

Mi último noticiero
Jorge Ramos

“Al decir esta noche mis últimas palabras en el noticiero, me quedé pensando en todo lo que me queda por delante. Después de todo, los periodistas nunca se retiran. Estamos condenados toda la vida a perseguir noticias, a perseguir lo nuevo”. <br/>

Mi último noticiero

Opinión
8 mins
Inventando otro Macondo
Jorge Ramos

“El reto de la serie era, en el mejor de los casos, complementar al libro y dar una visión, entre millones, de cómo era la vida en Macondo. Y lo logra. Agradezco las narraciones tomadas íntegramente del libro y las magníficas actuaciones marcadas por las páginas más que por las improvisaciones”.

Inventando otro Macondo

Opinión
4 mins
Cómo vencer a Trump
Jorge Ramos

<b>“</b>En la cabeza de Trump todo conspira para demostrar su poder. Ganó la elección y el voto popular, se desvanecen los juicios en su contra, y legalmente se siente protegido para hacer lo que se le pegue la gana. Se siente en el tope. Es en este contexto que Trump amenazó con la imposición de aranceles contra México, Canadá y China”.

Cómo vencer a Trump

Opinión
5 mins
En México nadie sabe cómo
Jorge Ramos

<i>“Duele pero hay que decirlo: en México nadie sabe cómo detener la violencia. Si lo supieran, ya lo hubieran intentado. Lo que hemos visto desde la época de Felipe Calderón, cuando se declaró la guerra contra los narcos, son distintos experimentos -todos fallidos- para enfrentar la violencia”.</i>

En México nadie sabe cómo

Opinión
4 mins
La cruel y tonta idea de las deportaciones masivas
Jorge Ramos

<i>“Causarán un daño irreparable a miles de familias y a la economía estadounidense. No se trata de expulsar a los indocumentados sino de integrarlos a este país. Sería mucho más barato y efectivo. Pero Trump y sus asesores solo se oyen a sí mismos”.</i>

La cruel y tonta idea de las deportaciones masivas

Opinión
4 mins
Trump: una amenaza para México
Jorge Ramos

“Hay mucho que negociar antes que Trump tome posesión el 20 de enero. Pero el peligro de deportaciones masivas, aranceles y hasta de operaciones militares en su territorio ha puesto en alerta a la nueva presidenta de México. Sheinbaum y Trump ya hablaron y se dijeron esas cosas huecas que se dicen los presidentes por teléfono”.

Trump: una amenaza para México

Opinión
4 mins
Y si los latinos deciden la elección…
Jorge Ramos

“La realidad es que cada vez hay más votantes latinos. Este año hay 36.2 millones de hispanos elegibles para votar, casi cuatro millones más que en 2020, según el centro Pew. Y aunque no todos van a salir a votar, los que lo hagan serán suficientes para definir quién será el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos”.

Y si los latinos deciden la elección…

Opinión
4 mins
El enemigo perfecto
Jorge Ramos

“Gane quien gane la elección en Estados Unidos, las cosas van a empeorar para los recién llegados. Los inmigrantes son el enemigo perfecto en esta campaña electoral. Son muy vulnerables, lo dejaron todo en su país de origen y no se pueden defender de los ataques injustificados de los políticos que solo quieren ganar votos”.

El enemigo perfecto

Opinión
5 mins
El mundo imaginario de Donald Trump
Jorge Ramos

&quot;En este caso, nos toca apuntar y corregir todas las mentiras que Trump ha dicho -y que sigue diciendo- sobre los inmigrantes, sobre la insurrección del 6 de enero del 2021 y sobre todos los esfuerzos ilegítimos por negar los resultados de las elecciones del 2020. Las democracias mueren, primero, desde dentro&quot;.

El mundo imaginario de Donald Trump

Opinión
5 mins
Por la familia, todo: Ruben Gallego sobre su candidatura para ser el primer senador latino de Arizona
Rubén Gallego

&quot;A los 14 años, vi a mi familia y a mi comunidad y me dije: hay un futuro mejor para nosotros; podemos progresar y las cosas pueden mejorar. Todo lo que hago y lo que soy tiene sus raíces en mi comunidad latina, y me llena de humildad poder llegar a representar a nuestra comunidad en el Senado. Es un deber que asumiré con orgullo y mucho honor.&quot; Read this content in <a href="https://www.univision.com/univision-news/opinion/por-la-familia-todo-ruben-gallego-on-running-to-be-arizonas-first-latino-senator" target="_blank" link-data="{&quot;cms.site.owner&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;00000147-f3a5-d4ea-a95f-fbb7f52b0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;ae3387cc-b875-31b7-b82d-63fd8d758c20&quot;},&quot;cms.content.publishDate&quot;:1726508152821,&quot;cms.content.publishUser&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000017b-d1c8-de50-affb-f1df3e1d0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc&quot;},&quot;cms.content.updateDate&quot;:1726508152821,&quot;cms.content.updateUser&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000017b-d1c8-de50-affb-f1df3e1d0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc&quot;},&quot;link&quot;:{&quot;target&quot;:&quot;NEW&quot;,&quot;attributes&quot;:[],&quot;url&quot;:&quot;https://www.univision.com/univision-news/opinion/por-la-familia-todo-ruben-gallego-on-running-to-be-arizonas-first-latino-senator&quot;,&quot;_id&quot;:&quot;00000191-fbe7-dddd-a5f7-ffef61bf0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;ff658216-e70f-39d0-b660-bdfe57a5599a&quot;},&quot;linkText&quot;:&quot;english&quot;,&quot;_id&quot;:&quot;00000191-fbe7-dddd-a5f7-ffef61bb0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;809caec9-30e2-3666-8b71-b32ddbffc288&quot;}">english</a>.

Por la familia, todo: Ruben Gallego sobre su candidatura para ser el primer senador latino de Arizona

Opinión
5 mins

Es cierto. Nunca habíamos visto a tantos inmigrantes cruzando ilegalmente la frontera entre México y Estados.
Más de seis millones han sido detenidos sin papeles desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca, según las cifras de la Patrulla Fronteriza. (En el 2021 entraron 1.7 millones, en 2022 fueron 2.3 millones y 2.4 millones en el 2023.) Pero tenemos que comprender que esta es la nueva normalidad. Y adaptarnos.

“Hoy más gente que nunca vive en un país distinto al que nació”, concluyó un estudio de Naciones Unidas en el 2020. Casi cuatro de cada 100 habitantes en el mundo son migrantes. Esta tendencia se ha ido incrementando, al menos, desde 1980 y está provocada por varias razones, que van desde el cambio climático y las guerras hasta el incremento de la violencia y las desigualdades económicas en los países de origen.

La pandemia detuvo significativamente y por razones médicas los movimientos masivos de migrantes. Y pegó muy duro a las economías de América Latina. Pero tan pronto aparecieron las vacunas y se reestablecieron los vuelos, se disparó la migración de los países más pobres a los más ricos. Eso es lo que estamos viendo ahora.

Al mismo tiempo, la economía de Estados Unidos se recuperó muy rápidamente de la pandemia y se convirtió en un imán para los nuevos migrantes. No solo ha absorbido a los seis millones de extranjeros que han entrado en los últimos tres años, sino que ha seguido creciendo.

En enero, por ejemplo, se crearon 353 mil nuevos puestos de trabajo y el desempleo se quedó en un bajísimo 3.7 por ciento. Y tan pronto como muchos de esos inmigrantes puedan trabajar legalmente y paguen impuestos, el impacto económico será mucho mayor.

PUBLICIDAD

A pesar de lo anterior, la situación es difícil. Entiendo que muchas ciudades como Nueva York, Chicago y Denver están desbordadas por la llegada de nuevos inmigrantes y que no se dan abasto. A todos ha sorprendido esta última ola migratoria.

Pero la estatua de la libertad dicta qué hacer: registrarlos, apoyarlos, albergarlos y luego darles su primera oportunidad de salir adelante (con licencias y permisos de trabajo). Nada se logra deportando a miles o cerrando temporalmente partes de la frontera. Eso solo crearía una crisis humanitaria de enormes proporciones en el norte de México.

Conclusión: los inmigrantes, a la larga, son muy buenos para Estados Unidos.

Por eso rompe el corazón escuchar al presidente Joe Biden pedirle al Congreso que le dé la autoridad de “cerrar la frontera”. Nunca pensé que algún día Biden usaría el mismo lenguaje de Donald Trump.

Cerrar la frontera es un concepto errado, que supone que hay una invasión-cuando no existe un país invasor- y que criminaliza injustamente a los inmigrantes. Además, ¿dónde quedaron las promesas del partido Demócrata de legalizar a millones de indocumentados que llevan años en el país? Eso no aparece por ningún lado.

Y ya que no se puede cerrar la frontera con México, entonces ¿qué hacer? Las leyes son muy claras en Estados Unidos. Puede aplicar por asilo cualquier persona que tenga un “miedo creíble a ser perseguido” por su raza, religión, nacionalidad, ser miembro de un grupo en particular u opinión política.

Entonces, lo que se necesita es, primero, reconocer que el mundo ha cambiado, que hay más inmigrantes que nunca y que Estados Unidos tiene la responsabilidad moral e histórica de aceptar a más extranjeros; y segundo, modernizar, expandir y hacer más efectivo el arcaico proceso para recibir extranjeros.

PUBLICIDAD

El actual sistema está roto y no hay suficientes agentes y jueces para procesar a todos los inmigrantes que están llegando.

Modernizarse y prepararse. Este es el camino para un cambio. No más muros y cierres fronterizos. Cerrar la frontera con México es una idea absurda, inútil, populista y no va a resolver la actual crisis migratoria.

La pregunta crucial es si, de verdad, Estados Unidos quiere seguir siendo un país de inmigrantes. Ahora es el momento de demostrarlo.

Relacionados:
OpiniónInmigraciónPolíticaMéxicoCongreso de Estados Unidos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
Tráiler: El dentista
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD