Donald Trump en la boleta de noviembre

Está presente, asimismo, en la cobertura diaria de los medios de comunicación y su incapacidad, a veces deliberada, de diferenciar a Trump y el extremismo trumpista del ejercicio legítimo de la democracia. Está en la escandalosa incompetencia del sistema legal y judicial de Estados Unidos – incluyendo la Constitución - para hacerle pagar sus transgresiones contra el Estado de derecho. La impunidad de Trump, en efecto, ha demostrado que el sistema de “checks and balances”- o controles y equilibrios de poder - que idearon los Padres Fundadores, a pesar de sus buenas intenciones, en realidad no estaba preparado para la demagogia delirante de un personaje como Trump; para frenar a alguien capaz de imponer sus obsesiones neuróticas – como la de no aceptar un fracaso o una derrota electoral - a millones de personas.