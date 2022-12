El ala extremista republicana se empieza a devorar a sí misma

No obstante, siendo realistas, ambos asuntos enfrentan una lucha cuesta arriba independientemente de lo que pase. En el caso del plan migratorio, si se produce un milagro de Navidad, solamente tendría posibilidades si fuera aprobado por ambas cámaras del Congreso antes de que finalice el año y sea promulgado por el presidente Biden. Sólo queda un par de semanas efectivas, y de no ser por un acto de voluntad suprema por parte de la esfera política de este momento, no se sabe qué otra instancia podría hacerlos votar de una buena vez por componer la situación de miles de familias migrantes que no han venido a mendigar a Estados Unidos, sino a ganarse un espacio con su arduo esfuerzo durante años.