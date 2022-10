Razones insuficientes

Obtener un documento, tener el dinero para una cita en una embajada, comprar el ticket de un avión, incluso saber hacer esas diligencias implica una serie de condiciones que no necesariamente tiene quien lo ha dejado todo por encontrar donde vivir: una cuenta bancaria, una manera de ganarse la vida, y un mínimo de educación. Son haberes con los que casi nunca cuenta quien se va caminando, sin saber si va a comer o no, arriesgando la vida y muchas veces las de sus hijos, con tal de encontrar en un ambiente que les permita tomar alguna oportunidad para acar adelante una nueva vida: trabajar, producir, hacer que sus hijos estudien sin que les falte de comer, techo, ropa y aalud. No importa que tengan que empezar de cero, o desde negativo, siempre que puedan empezar.