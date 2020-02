Los recortes presupuestarios de Trump van contra la gente

No hay duda, los valores del gobierno encuentra nítida representación en sus presupuestos. Y los presupuestos equilibrados no deberían ajustarse a expensas de las redes fundamentales de seguridad social, que necesitamos para aliviar la pobreza, dar soporte a la clase media y trabajadora, así como ampliar las oportunidades.

En otras palabras, la concentración de recursos no es -y no lo será, ya se intentó en el pasado- "un goteo"; y tampoco está impulsando el crecimiento a un ritmo que compense la pérdida de ingresos fiscales.

Entonces, ¿qué es lo siguiente, dado el conjunto de valores que exhibe esta administración? ¿Quizás reducir la seguridad social y otros derechos, que brindan jubilación y atención a la mayoría de los estadounidenses? El problema, a sus ojos, no son sus injustificables recortes de impuestos o el gasto en defensa (que sigue siendo el rubro más importante en nuestro presupuesto). No. Crearán el déficit y luego culparán a los componentes sociales del presupuesto, lo que llevará a la economía a la paradoja de la creciente desigualdad en medio de la expansión económica.

Mientras veía el reciente debate entre los demócratas en puja por la candidatura presidencial, me preguntaba a cada minuto: ¿por qué no están hablando de esto? Será porque la sociedad no ha hecho suficiente presión en este sentido o, muy grave, porque los medios y el liderazgo no están prestando debida atención a estas serias demandas.