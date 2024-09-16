Cambiar Ciudad
Opinión

Por la familia, todo: Ruben Gallego sobre su candidatura para ser el primer senador latino de Arizona

"A los 14 años, vi a mi familia y a mi comunidad y me dije: hay un futuro mejor para nosotros; podemos progresar y las cosas pueden mejorar. Todo lo que hago y lo que soy tiene sus raíces en mi comunidad latina, y me llena de humildad poder llegar a representar a nuestra comunidad en el Senado. Es un deber que asumiré con orgullo y mucho honor." Read this content in english.

Rubén Gallego's profile picture
Por:Rubén Gallego
"Mientras mi madre trabajaba y luchaba por nosotros, nos inculcó los valores que llevo conmigo hoy: por la familia, todo.”
"Mientras mi madre trabajaba y luchaba por nosotros, nos inculcó los valores que llevo conmigo hoy: por la familia, todo.”
Imagen Paula Díaz / Getty Images

Mi nombre es Ruben Gallego y me estoy postulando para ser el próximo senador de los Estados Unidos por Arizona. Soy esposo y padre de dos hijos, hijo de una madre soltera, hermano, veterano de combate de la Marina e inmensamente orgulloso de ser latino.

PUBLICIDAD

Con mucho orgullo, me estoy postulando para representar a Arizona como el primer senador Latino del estado, un hecho que tengo en mente en este inicio del Mes de la Herencia Hispana.

Me postulo para el Senado de los Estados Unidos porque Arizona y nuestra nación están en una encrucijada. Muchas familias viven con preocupación de cómo pagar el alquiler. Las mujeres están viendo qué estados como el nuestro prohíben el aborto y les quitan el derecho de tomar sus propias decisiones médicas. Los extremistas están normalizando el negacionismo electoral y dañando nuestra democracia.

He estado luchando desde que nací. Tuve que hacerlo, al igual que muchos arizonenses. Crecí en una familia de inmigrantes mexicanos y colombianos de clase trabajadora. Dormí en el suelo de nuestra sala hasta que me fui a la universidad.

Después de que mi padre se fue, mi madre hizo lo mejor que pudo para sacarnos adelante a mí y a mis tres hermanas con el sueldo de una secretaría, sola. Hizo sacrificio tras sacrificio para llevar comida a la mesa y para que los cuatro fuéramos a la universidad. Y cuando terminamos, ella volvió a la escuela y obtuvo su propio título universitario. Crió a un médico, a una maestra, a una empresaria y a un infante de la Marina que se convirtió en congresista: mi familia ha vivido el sueño americano.

Más sobre Opinión

Mi último noticiero
Jorge Ramos

“Al decir esta noche mis últimas palabras en el noticiero, me quedé pensando en todo lo que me queda por delante. Después de todo, los periodistas nunca se retiran. Estamos condenados toda la vida a perseguir noticias, a perseguir lo nuevo”. <br/>

Mi último noticiero

Opinión
8 mins
Inventando otro Macondo
Jorge Ramos

“El reto de la serie era, en el mejor de los casos, complementar al libro y dar una visión, entre millones, de cómo era la vida en Macondo. Y lo logra. Agradezco las narraciones tomadas íntegramente del libro y las magníficas actuaciones marcadas por las páginas más que por las improvisaciones”.

Inventando otro Macondo

Opinión
4 mins
Cómo vencer a Trump
Jorge Ramos

<b>“</b>En la cabeza de Trump todo conspira para demostrar su poder. Ganó la elección y el voto popular, se desvanecen los juicios en su contra, y legalmente se siente protegido para hacer lo que se le pegue la gana. Se siente en el tope. Es en este contexto que Trump amenazó con la imposición de aranceles contra México, Canadá y China”.

Cómo vencer a Trump

Opinión
5 mins
En México nadie sabe cómo
Jorge Ramos

<i>“Duele pero hay que decirlo: en México nadie sabe cómo detener la violencia. Si lo supieran, ya lo hubieran intentado. Lo que hemos visto desde la época de Felipe Calderón, cuando se declaró la guerra contra los narcos, son distintos experimentos -todos fallidos- para enfrentar la violencia”.</i>

En México nadie sabe cómo

Opinión
4 mins
La cruel y tonta idea de las deportaciones masivas
Jorge Ramos

<i>“Causarán un daño irreparable a miles de familias y a la economía estadounidense. No se trata de expulsar a los indocumentados sino de integrarlos a este país. Sería mucho más barato y efectivo. Pero Trump y sus asesores solo se oyen a sí mismos”.</i>

La cruel y tonta idea de las deportaciones masivas

Opinión
4 mins
Trump: una amenaza para México
Jorge Ramos

“Hay mucho que negociar antes que Trump tome posesión el 20 de enero. Pero el peligro de deportaciones masivas, aranceles y hasta de operaciones militares en su territorio ha puesto en alerta a la nueva presidenta de México. Sheinbaum y Trump ya hablaron y se dijeron esas cosas huecas que se dicen los presidentes por teléfono”.

Trump: una amenaza para México

Opinión
4 mins
Y si los latinos deciden la elección…
Jorge Ramos

“La realidad es que cada vez hay más votantes latinos. Este año hay 36.2 millones de hispanos elegibles para votar, casi cuatro millones más que en 2020, según el centro Pew. Y aunque no todos van a salir a votar, los que lo hagan serán suficientes para definir quién será el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos”.

Y si los latinos deciden la elección…

Opinión
4 mins
El enemigo perfecto
Jorge Ramos

“Gane quien gane la elección en Estados Unidos, las cosas van a empeorar para los recién llegados. Los inmigrantes son el enemigo perfecto en esta campaña electoral. Son muy vulnerables, lo dejaron todo en su país de origen y no se pueden defender de los ataques injustificados de los políticos que solo quieren ganar votos”.

El enemigo perfecto

Opinión
5 mins
El mundo imaginario de Donald Trump
Jorge Ramos

&quot;En este caso, nos toca apuntar y corregir todas las mentiras que Trump ha dicho -y que sigue diciendo- sobre los inmigrantes, sobre la insurrección del 6 de enero del 2021 y sobre todos los esfuerzos ilegítimos por negar los resultados de las elecciones del 2020. Las democracias mueren, primero, desde dentro&quot;.

El mundo imaginario de Donald Trump

Opinión
5 mins
En este 'Mes de la Herencia Hispana', es crucial preguntarnos quién lucha por nosotros
Monica Guardiola

&quot;Es más importante que nunca que los miembros de nuestra comunidad puedan votar y hacer oír su voz. Esto es personal. Los ataques que Trump y JD Vance han lanzado contra nuestra comunidad amenazan las vidas de nuestra familia y amigos&quot;.

En este 'Mes de la Herencia Hispana', es crucial preguntarnos quién lucha por nosotros

Opinión
3 mins

Mientras mi madre trabajaba y luchaba por nosotros, nos inculcó los valores que llevo conmigo hoy: “por la familia, todo.”

Por la familia, todo.

Este es un dicho no solo en mi casa, sino en hogares de todo Arizona. Cuando se trata de nuestras familias, nunca nos rendimos. Todos queremos que nuestros hijos tengan una vida mejor que la nuestra: más oportunidades, una buena educación, comunidades seguras. Y trabajamos incansablemente para que eso sea posible.

PUBLICIDAD

Al crecer, siempre tuve que trabajar duro para ayudar a mi familia. He trabajado en empleos con salario mínimo desde que tenía 14 años: en obras de construcción, en las cocinas, en una empacadora de carne. Lo que sea, lo he hecho. Y lo he hecho por la familia.

Tenemos que seguir luchando. Tenemos que hacerlo mejor, por la familia. Y podemos hacerlo si todos trabajamos juntos.

A los 14 años, vi a mi familia y a mi comunidad y me dije: hay un futuro mejor para nosotros; podemos progresar y las cosas pueden mejorar. Todo lo que hago y lo que soy tiene sus raíces en mi comunidad latina, y me llena de humildad poder llegar a representar a nuestra comunidad en el Senado. Es un deber que asumiré con orgullo y mucho honor.

Como padre, quiero darles el mundo a mis hijos. Es algo que todos los padres en Arizona queremos. Mientras viajo por el estado, habló con padres que comparten este sentimiento de que, sin importar cuánto trabajen, siguen teniendo dificultades. Conozco esa lucha por los años que pasé durmiendo en el piso y trabajando para ayudar a mi madre. Mi familia también enfrentó esas preocupaciones con las que se enfrentan las familias trabajadoras de Arizona. Por eso estoy luchando para reducir los costos de los alimentos, de la vivienda, de los medicamentos y el precio de la gasolina para las familias de Arizona. Paso a paso, estoy trabajando para hacer que la vida sea más asequible.

También he luchado para que los veteranos de Arizona, como yo, tengan acceso a una matrícula universitaria más barata y a los recursos que se merecen después de sacrificar tanto por nuestro país. He utilizado mi puesto en el Comité de Servicios Armados para fortalecer nuestra seguridad nacional, invertir en quienes sirven a este país y mantener a esta gran nación segura y protegida.

PUBLICIDAD

El extremismo no es estadounidense, es antidemocrático, es inaceptable y es una distracción de los verdaderos problemas que enfrentamos. Estoy enfocado en soluciones que beneficiarán a todos los arizonenses: republicanos, demócratas e independientes por igual. Mientras tanto, mi oponente Kari Lake se centra en promover la división, las mentiras electorales, las guerras culturales y el espectáculo, lo que sea necesario para acumular poder para sí misma.

Necesitamos líderes serios que luchen por las soluciones, que quieran colaborar con todos y hacer el trabajo necesario, no solo que estén enfocados en lanzar ataques políticos. Líderes que sepan lo que es trabajar por un salario mínimo, líderes que hayan vivido la realidad que las familias trabajadoras viven todos los días, simplemente tratando de trabajar, llevar comida en la mesa y tener un techo, todo por la familia.

Soy Ruben Gallego. Me postulo para ser su próximo senador porque conozco los problemas que todos enfrentamos y sé que solo podemos resolverlos juntos.

Solo en los Estados Unidos un niño latino y pobre que dormía en el piso puede llegar a postularse para el Senado. Pero estoy listo para hacer el trabajo. Por mis hijos, Isla y Michael. Por la familia. Por Arizona. Por los Estados Unidos.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.

Relacionados:
OpiniónPolíticaArizonaLatinosEleccionesPartido DemócrataDemócratas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD