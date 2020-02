Elizabeth Warren: "Estoy en esta lucha para las latinas y con las latinas"

Nunca en un millón de años me imaginé que llegaría a postularme para la presidencia. Creciendo en Oklahoma como hija de un conserje y una madre que trabajaba por un salario mínimo en Sears, mi sueño era convertirme en maestra de escuela pública. Mi trayectoria ha tenido muchos giros y vueltas, pero mi suerte cambió gracias a una universidad local que costaba $50 por semestre y me convertí en maestra de educación especial, profesora de derecho y senadora de los Estados Unidos. No fue fácil y no lo hice sola.

Un día, mi tía Bee me llamó para ver cómo estaba. Comencé a llorar y le dije que estaba lista para renunciar. Entonces mi tía dijo las palabras que cambiaron mi vida para siempre: "No puedo llegar mañana, pero puedo llegar el jueves". Dos días después, llegó al aeropuerto con siete maletas y un perrito llamado Buddy y se quedó por 16 años.

He dedicado mi carrera a comprender por qué el camino hacia la clase media se hace tan difícil para las familias trabajadoras y aún más difícil para las personas de color. Lo que descubrí es que nuestra economía y nuestra democracia funcionan muy bien para los ricos y bien conectados, pero no para todos los demás. Tengo un plan para poner poder en manos del pueblo estadounidense.

Los demócratas, independientes y republicanos están de acuerdo: la corrupción está deteniendo a todos. Amazon pagó cero en impuestos federales durante años, mientras que los salarios de los trabajadores se han mantenido estancados por décadas. Las compañías farmacéuticas están obteniendo grandes ganancias, pero las personas que necesitan medicamentos no pueden pagarlos. Las compañías de combustibles fósiles compran influencia política para contaminar nuestras comunidades sin enfrentar consecuencias, mientras que el cambio climático amenaza al planeta. Eso es corrupción, simple y sencillamente. Es por eso que tengo el mayor plan anticorrupción desde Watergate para hacer que nuestro gobierno funcione para todos, no solo para los ricos y bien conectados.

Creo en las enseñanzas de Mateo 25: Fui extranjero, y me recibieron. Tenemos la responsabilidad moral de tratar a cada persona con dignidad y respeto. Los momentos más íntimos durante esta campaña han sido mientras me tomaba fotografías con padres y sus hijos. Cuando padres me entregan notas en la palma de mi mano, cuando madres me susurran al oído sus preocupaciones y sus esperanzas para el futuro, y cuando les digo a sus hijas: "me postulé para la presidencia porque eso es lo que hacen las niñas" y hacemos una promesa con el dedo meñique para recordar esto siempre.