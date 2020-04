El covid-19 y el latente trauma boricua

Digamos que desde septiembre de 2017 la isla no saca los pies del plato. Nos azotaron dos huracanes, “Irma” y “María”, con apenas días de diferencia. “María” provocó muerte y una devastación en diversos renglones que dos años y medio después todavía no se superan. Al sol de hoy, hay personas cuyos hogares no tienen techo, industrias completas que no se han recuperado, además de cicatrices emocionales que no han sanado.