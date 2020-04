Dos errores en la lucha contra el coronavirus

DeSantis se refería a que, por primera vez en más de tres meses de pandemia, Trump había dado indicios en la tele de que nos esperan semanas terribles con el coronavirus. De esta forma candorosa, el gobernador floridano se confesaba tácitamente como un seguidor fervoroso y alucinado del culto a la personalidad de Trump , incluso sobre asuntos de vida y muerte para sus gobernados, como la peste medieval que nos azota. Hasta que su Dear Leader no sugirió que el problema es peliagudo, DeSantis no emitió la orden más importante que debía haber emitido desde muy temprano para prevenir contagio y salvar vidas, probablemente la más importante que emitirá durante todo su mandato.

Por el mismo motivo promueve remedios no verificados medicamente para el coronavirus y rehúsa exigir el empleo general de mascarillas e incluir a los inmigrantes indocumentados – a los que visceralmente odian él y su “base” – en los planes de asistencia económica. No les importa si sobreviven o no porque, en su fuero interno y ni si siquiera tan adentro, no los consideran seres humanos con derechos iguales o similares a los que ellos tienen.