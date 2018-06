Oliver necesitaba combatir su obesidad y solo halló la salud al otro lado de la frontera con México

A los 18 años comenzó a pensar en una cirugía bariátrica , de esas que limitan la capacidad del estómago para perder peso, pero le daba miedo. Prefirió seguir con dietas y ejercicios que no dieron resultados: el sobrepeso persistía, su piel se resecó porque tenía grasa en el hígado, su presión arterial subió y en las noches le dolía todo el cuerpo, especialmente las rodillas.

La gente le decía que su problema era fácil de resolver, que solo tenía que comer menos y hacer más actividad física; él sabía que no era tan sencillo .

"Tú sabes que estás mal, pero ellos no lo ven, solo ven a un gordo que necesita hacer ejercicio. La obesidad tiene sus límites físicos de cosas que no puedes hacer, pero más afecta mentalmente. Uno se mira en el espejo y siempre te ves mal, siempre te estás comparando con otros o piensas que las cosas serían más fáciles si estuviera flaco", dice Oliver.

Fue a un grupo de apoyo, pero no se sentía cómodo hablando con desconocidos. Asistió a terapia psicológica y allí le hablaron de que la depresión era uno de los problemas de salud que suelen venir con la obesidad. Se dedicó a leer para comprender mejor lo que le ocurría y lo que le podría pasar, de seguir así: aún no tenía diabetes ni apnea, pero era posible que aparecieran.

"No quiero tener 30 años y estar tomando pastillas para la presión, para el azúcar, no quiero depender de medicaciones. Por eso decidí hacerme la cirugía, es algo que me puede ayudar”, explica.