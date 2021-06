¿Hay un nuevo coronavirus en perros que puede pasarse a humanos y tiene que ver con el covid-19?

A la aseveración de que se encontró un nuevo coronavirus que se contagia de perros a humanos le falta contexto y evidencias, pues en efecto se encontró un nuevo “coronavirus canino” en ocho pacientes de un hospital de Malasia, pero aún no se sabe con certeza cómo se contagió de perros a humanos, si en efecto puede transmitirse de humano a humano y qué enfermedad causa en las personas. Es falso que este coronavirus tenga relación con el virus que causa el covid-19. Los expertos creen que produce neumonía, pero no tienen evidencias, porque para comprobarlo habría que inyectar el virus a las personas, pero este no es un procedimiento científico ético. Es falso, además, que este coronavirus se encontró en la orina de un perro; en realidad se halló en las muestras de los ocho pacientes del hospital de Sarawak, en Malasia, tomadas entre 2017 y 2018, donde, además, no ha habido un brote de este virus. No se hicieron pruebas ni de orina ni de ningún otro fluido de perros. Tampoco es cierto que el virus se creó con una herramienta: lo que en verdad se desarrolló fue una prueba de detección más potente. Este tampoco es el primer coronavirus detectado en perros; es una nueva cepa. Por lo tanto, no hay razones para preocuparte si tienes mascotas. El SARS-CoV-2 (que causa el covid-19), sin embargo, sí puede contagiarse de humanos a animales (los casos de mascotas han sido pocos y los síntomas de la enfermedad, leves en su mayoría), pero el contagio en vía contraria -de animales a humanos- es “bajo”.