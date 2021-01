No, la toma de posesión de Joe Biden como presidente no ha sido cancelada

En cambio, el reporte falso de Before It’s News cita como fuente un mensaje que supone ser del presidente Donald Trump, diciendo que ha “invocado la Ley de Insurrección de 1807” y que “seguirá siendo presidente de forma indefinida hasta que todos los enemigos domésticos sean arrestados”.

Como ya hemos explicado , no hay evidencias de que “@TeamTrumpNews” es una cuenta oficial, no es cierto que Trump ha “invocado” la Ley de Insurrección, que permite que el presidente, en ciertos casos, despliegue el ejército para sofocar disturbios civiles.

Así que no, la toma de posesión de Biden no se ha cancelado. Los organizadores están combinando elementos tradicionales de la ceremonia con componentes virtuales debido a la pandemia de covid-19, y la seguridad se ha reforzado en Washington D.C., después de los disturbios en el Capitolio del 6 de enero. Y no hay evidencias de que las cadenas de televisión más grandes perderán sus licencias tampoco.