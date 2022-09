No hay ninguna evidencia de que Putin haya sufrido un atentado recientemente

No hay evidencias que respalden la aseveración de que Vladimir Putin haya sufrido un ataque reciente contra su caravana. La fuente primaria de la afirmación sobre el supuesto atentado al presidente ruso, así como los medios mencionados que la han reproducido, son de dudosa credibilidad. No hay foto, video o testigo que permitan corroborar la afirmación. Verificaciones publicadas por Snopes y Newsweek también concluyeron que no hay pruebas del ataque. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.