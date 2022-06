No hay evidencias de que "una noche de sexo" te vaya a costar 7 años de cárcel en el Mundial Qatar 2022

“Las leyes son del país al que se va, y los visitantes y turistas tienen que entenderlas, no solo en Qatar, sino en todo país al que se viaje. Es lógico que esté penalizado por su tradición religiosa, pero no creo que sea solo por el Mundial, no se hacen normas especiales para los turistas. A quienes vayan vale aplicar el sentido común: no tomar alcohol en la vía pública, no mostrarse en actitud amorosa y, por supuesto, no atentar contra el pudor, no desnudarse en playas, no mantener relaciones en espacios públicos”, recalcó la profesora Mangana.