No, Biden no confundió a George W. Bush con Donald Trump

El video que el director de respuesta rápida del Comité Nacional Republicano, Steve Guest, tuiteó el domingo por la noche parecía ser una ensoñación de los investigadores de la oposición. En apenas 27 segundos de duración, parecía mostrar al candidato presidencial demócrata Joe Biden criticando al expresidente George W. Bush como si fuera su rival en la contienda electoral, y no el presidente Trump. El fragmento del ' Concierto I Will Vote' de Biden del 25 de octubre parecía ser evidencia de una desagradable teoría que la campaña de Trump ha estado promoviendo durante meses: Joe Biden está senil.

Fox News, el programa "Today" y The Daily Mail entre otros, se hicieron eco de la historia. Trump tuiteó sobre la supuesta debacle, diciendo: "Joe Biden me llamó George ayer. No pudo recordar mi nombre. Recibió ayuda del presentador para sortear la entrevista. ¡El Cartel de Noticias Falsas está trabajando horas extras para encubrirlo!".