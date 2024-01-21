¿Qué une a Nikki Haley con Hillary Clinton? Las campañas de desinformación

"Imágenes se difundieron en Facebook afirmando que la precandidata era 'una espía demócrata', 'una trampa demócrata' o una versión <i>light</i> de los demócratas".

Monitorear las redes sociales a lo largo de los tres días que antecedieron el caucus de Iowa del 15 de enero, que ganó el expresidente Donald Trump, sirvió como una prueba más de que las mujeres que se involucran en la política están a merced de campañas de desinformación que son armadas en pocas horas y tienen gran impacto.

La víctima de esta vez ha sido la exgobernadora de Carolina del Sur y precandidata republicana a la Casa Blanca, Nikki Haley. En las 72 horas que antecedieron el inicio de la votación realizada por su partido el pasado lunes, ella sufrió un intenso ‘fuego amigo’, con ataques digitales originados de otros espacios republicanos.

Datos extraídos de CrowdTangle, una herramienta de Meta que recolecta registros públicos de Facebook, muestran que, entre los días 12 y 15 de enero de 2024, al menos 1,993 páginas activas en esa red social hicieron más de 3,000 publicaciones mencionando a Haley. Casi 20% de esos contenidos consistían en fotografías o imágenes relacionadas con ella y la principal reacción generada por ellos ha sido risas (por medio del botón “Haha” de Facebook). Vea la imagen a continuación:

En la imagen pueden verse las sumatorias de las reacciones de los usuarios (corazones, "wow", risas, tristeza y apoyo). Imagen Captura de CrowdTangle.



¿Pero qué era tan gracioso en las fotos de/sobre Haley? Quizá la intención de quitarla de la disputa. Analicemos algunos casos y sus datos.

En la tarde del 15 de enero, por ejemplo, en menos de diez minutos, 14 páginas de Facebook claramente enfocadas en la audiencia republicana publicaron la misma imagen de la precandidata.

Se trataba de una foto en la que se veía el rostro de Haley acompañado de un texto que mezclaba narrativas desinformativas (como la del fraude electoral y la de la existencia del "Deep State" o un "Estado profundo" que quiere controlar todo el planeta) como forma de intentar acercar la republicana a sus opositores: el Partido Demócrata.

"Hillary [Clinton] le sirvió de inspiración para que ella se presentara [como precandidata a la Casa Blanca]. [Haley dice que] Trump perdió unas elecciones justas [en 2020]. Que los inmigrantes ilegales no son criminales. Ella tiene el apoyo del Estado profundo. Y cuenta con donantes demócratas. ¿No debería ser candidata del Partido Demócrata?", decía, en inglés, el texto de la imagen.

Imagen Captura de aviso en Facebook.



Era la punta del iceberg de la desinformación que se había montado en las vísperas del caucus.

Entre 12 y 15 de enero, al menos diez páginas de Facebook, con más de 290 mil seguidores, difundieron de forma sistemática publicaciones que acercaban Haley a la ex primera dama y ex candidata presidencial demócrata Clinton (que también ya ha sido víctima de campañas de desinformación). Entre esas páginas, estaba, por ejemplo, Pray for President Trump, que reúne 1.8 mil seguidores.

En el intento de demonizar a Haley entre votantes republicanos, otras imágenes se difundieron en Facebook afirmando que la precandidata era "una espía demócrata", "una trampa demócrata" o una versión light de los demócratas.

Imagen Capturas de Facebook.



Pero también se viralizaron en Facebook publicaciones que buscaban desacreditar a Haley promoviendo teorías conspirativas que afirmaban que por haber sido representante de Estados Unidos en la ONU, ella está conectada a una red internacional de personas superpoderosas que busca establecer un nuevo orden global.

La muestra extraída de CrowdTangle revela que, entre 12 y 15 de enero, al menos 27 páginas publicaron contenidos afirmando que Haley es una "globalista". Y al menos otras nueve dicen que es parte del “Estado profundo”. Al sumar el número de seguidores de esas 36 páginas, se puede afirmar que más de 1.5 millones de personas pueden haber sido impactadas por ataques infundados contra Hailey en vísperas del caucus. No es poco.

En la historia reciente de la política mundial hay diversos ejemplos de campañas de desinformación digital contra mujeres. En 2020, la idea de que Hillary estaba conectada a una red de pedofilia motivó un ataque a una pizzería de Nueva York. En 2019, la entonces primera ministra de Alemania, Angela Merkel, sufrió una ola de rumores sobre su salud tras aparecer temblando en eventos públicos. En 2018, la izquierdista Marina Silva dejó de disputar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil tras la diseminación de informaciones falsas sobre su origen y programa electoral.

Además de eso, vale subrayar que los resultados de algunas encuestas públicas realizadas durante el último caucus indican que la desinformación encuentra terreno fértil entre los republicanos.

Tras casi cuatro años, 66% de los afiliados del Partido Republicano que participaron en la votación en Iowa y respondieron las encuestas dicen que el presidente Joe Biden no ganó las elecciones de 2020 de forma legítima. Esto significa 3 de cada 10. Así que, que este grupo crea en la relación entre Haley y Clinton o en la existencia del “Estado profundo” y que se deje guiar por publicaciones en Facebook puede que no sorprenda tanto.

Cristina Tardáguila es fundadora de Lupa y consultora de investigación de DDIA.org.



