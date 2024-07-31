Es falso que Netflix donó 7 millones de dólares a la campaña de Kamala Harris

Mensajes en Facebook con la afirmación piden cancelar las suscripciones al servicio de streaming.

PUBLICIDAD

“Netflix ha donado 7 millones a la campaña de Kamala Harris. Borra tu nombre”, dice un mensaje en Facebook. Otros posts en esa red social y también en Threads hacen la misma afirmación.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Un cofundador de Netflix hizo la donación

Tras realizar una búsqueda con palabras claves en Google, encontramos que los rumores de que Netflix realizó la donación comenzaron a circular después del 23 de julio de 2024, luego de que la web de tecnología The information publicó una entrevista con Hastings en la que el directivo aseguró que contribuyó con 7 millones de dólares a un súper PAC que trabaja para elegir a Harris como presidenta. Pero la publicación señala que lo hizo a título personal.

También una fuente citada por Reuters confirmó lo dicho por el medio de tecnología el mismo 23 de julio.

Hasta el 30 de julio, Netflix no ha informado oficialmente sobre ningún tipo de donación a Harris.

Desde elDetector contactamos a Netflix en busca de un comentario, pero hasta el momento de publicación de esta verificación no habíamos recibido respuesta.

Netflix no puede realizar donaciones directas a campañas

La Comisión Federal Electoral de Estados Unidos (FEC, por sus siglas en inglés) establece como norma general que las corporaciones como Netflix tienen prohibido realizar donaciones directas a candidatos federales.

“Las campañas no pueden aceptar contribuciones de la tesorería de corporaciones, organizaciones laborales o bancos nacionales. Los bancos nacionales y las corporaciones constituidas federalmente no pueden hacer contribuciones en relación con ninguna elección—

federal, estatal o local. Esta prohibición se aplica a cualquier organización constituida, incluyendo una corporación sin acciones, una asociación comercial, una organización de membresía y una cooperativa”, dice la web de la institución.

PUBLICIDAD

Las contribuciones de empresas solamente pueden ser recibidas por una campaña a través de PAC establecidos por corporaciones, organizaciones laborales, organizaciones de membresía, asociaciones comerciales y bancos nacionales. La ley permite que éstas utilicen sus fondos para ciertas actividades relacionadas con elecciones que beneficien a los candidatos.

Netflix tiene un PAC corporativo, Netflix Inc PAC (FLIXPAC) , al que se le permite recaudar dinero y hacer contribuciones a candidatos. Pero desde los comicios de 2018, cuando donó 5.000 dólares al gobernador demócrata Gavin Newsom de California, según los datos presentados ante la FEC , no ha dado dinero a ningún otro candidato.

Los 7 millones no se donaron directamente a la campaña de Harris

The information señala en su texto que Hastings hizo una donación al PAC Republican Accountability , un “súper PAC” anti-Donald Trump que busca aumentar el apoyo a Harris entre los votantes republicanos.

Existen diferentes tipos de PAC, los tradicionales, que recaudan fondos y contribuyen directamente a campañas; y los súper PAC, que pueden recaudar y gastar cantidades ilimitadas de dinero para apoyar o criticar candidatos, pero no pueden contribuir directamente a las campañas.

PUBLICIDAD

Los PAC que contribuyan a candidatos federales, sólo pueden aportar miles de dólares por candidato, no millones, debido a los límites de contribución electoral establecidos por la FEC. Nadie puede donar millones de dólares al comité de campaña de un candidato federal. Por ejemplo, las contribuciones individuales a los candidatos están limitadas a 3,300 dólares por elección para este ciclo electoral.

Factcheck.org, aliado de elDetector, también verificó las afirmaciones sobre la supuesta donación de 7 millones de Netflix y reportó que los súper PAC como Republican Accountability sí pueden recaudar sumas ilimitadas de dinero de corporaciones, sindicatos, asociaciones e individuos, y luego gastarlas para promover la candidatura de un candidato o la oposición a la misma, de acuerdo con OpenSecrets, una organización apartidista que rastrea el dinero en la política.

En su comunicado más reciente publicado el 25 de julio de 2024, Republican Accountability informó en la web de Republican Voters Against Trump, el lanzamiento de una nueva campaña de anuncios y vallas publicitarias para aumentar el apoyo a Harris entre los votantes conservadores de estados indecisos como Michigan, Pennsylvania y Wisconsin.

Republican Voters Against Trump , iniciativa que forma parte del PAC Republican Accountability, se estableció originalmente en 2020 como un súper PAC independiente para oponerse a la reelección del entonces presidente Donald Trump. Actualmente, el proyecto se centra en compartir testimonios en línea de “exvotantes de Trump [que] no creen que deba volver a ocupar el cargo”.

PUBLICIDAD

Conclusión

Es falso que Netflix donó 7 millones de dólares a la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris. Quien hizo una donación por ese monto a un súper Comité de Acción Política (PAC) que apoya a Harris fue el cofundador de la compañía de streaming, Reed Hastings. Sin embargo, de acuerdo con lo establecido por la Comisión Federal Electoral de Estados Unidos, los súper PAC no pueden donar directamente a la campaña de un candidato, pero sí pueden usar sumas ilimitadas para promover una candidatura o la oposición a la misma. La ley también establece que corporaciones como Netflix no pueden donar directamente a la campaña de un candidato, solo pueden hacerlo a través de un PAC y aunque la empresa sí cuenta con uno, este no ha reportado ninguna donación a Harris, según registros de las autoridades. La última la hizo en 2018. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD