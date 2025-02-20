Cambiar Ciudad
La NCAA no ha retirado las “medallas” a Lia Thomas, como dicen en redes sociales

La primera mujer transgénero en ganar un campeonato de natación de la NCAA se convierte en objeto de desinformación relacionada con una orden ejecutiva de Donald Trump.

Ivette Franco
Por:
Ivette Franco.
La NCAA anunció nuevas reglas en 2025.
Imagen Arte: Arlene Fioravanti Müller / Joseph Prezioso - AFP vía Getty Images (foto) / Facebook.

Circula en Facebook una publicación que afirma falsamente que la atleta “Lia Thomas pierde todas sus medallas” y “Riley Gaines las recuperará todas”, sugiriendo que la Asociación Nacional de Atletismo Universitario (NCAA, por sus siglas en inglés) despojó a la nadadora transgénero Thomas de sus “medallas” y se las otorgó a Gaines, una exnadadora universitaria que ha criticado la participación de mujeres trans en competencias femeninas. La misma organización lo desmintió.

Desmentido nuevamente

Tras la nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que prohíbe la participación de mujeres transgénero en deportes femeninos, la NCAA estableció nuevas reglas. Según el comunicado publicado el 6 de febrero de 2025, se establece, entre los cambios, que un “estudiante-atleta asignado como hombre al nacer no puede competir en un equipo femenino de la NCAA”. Sin embargo, esta política, que entró en “vigencia de inmediato”, no menciona el retiro de “medallas” ni acciones que afecte reconocimientos ya otorgados, como los de Thomas –quien en 2022 se convirtió en la primera mujer transgénero en ganar un campeonato de natación de la NCAA.

"No es cierta", indicó la NCAA a elDetector vía correo electrónico tras consultar sobre la veracidad del post que estamos verificando. La organización no otorga "medallas" en los campeonatos nacionales, sino "trofeos". Además, en la única competencia en la que ambas atletas participaron juntas, ambas recibieron "trofeos". En la competición en la que Thomas ganó el primer lugar en 2022, Gaines no participó.

Realizamos, además, búsquedas en el sitio oficial de la asociación, en la sección “centro de medios”, utilizando los nombres de las deportistas y la palabra “transgénero” en inglés pero, entre los resultados arrojados, no encontramos declaraciones o comunicados que respalden el supuesto retiro de récords deportivos a participantes trans, como ha sido solicitado por el Departamento de Educación de Estados Unidos en febrero de 2025. Esta solicitud surge, según explican, “tras el cambio de política de la NCAA para alinear su normativa con la medida de Trump de mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos”.

En busca de información adicional, hicimos otra búsqueda, esta vez en Google, utilizando palabras clave en inglés y no encontramos información que respalde el post desinformante. Sin embargo, confirmamos que esta misma desinformación fue desmentida en otro contexto, por Associated Press un portavoz de la NCAA, afirmó a este medio en aquel entonces que “los resultados de la carrera son finales”, según una nota publicada en 2023.

Conclusión

Es falso que la NCAA haya retirado “medallas” a la nadadora transgénero Lia Thomas y se las haya otorgado a Riley Gaines, como afirma un post en Facebook. La propia organización lo desmintió, aclarando que no entrega “medallas” en campeonatos nacionales, sino trofeos, y que en la única competencia en la que ambas participaron juntas, cada una recibió su respectivo trofeo. Si bien la NCAA anunció cambios en su política que impiden que un “estudiante-atleta asignado como hombre al nacer” compita en un equipo femenino, el comunicado emitido tras la orden ejecutiva de Trump, que prohíbe la participación de mujeres transgénero en deportes femeninos, no menciona en ninguna parte el retiro de “medallas” ni ningún reconocimiento a Thomas. Desde elDetector, tampoco encontramos ningún comunicado que respalde esta afirmación tras una búsqueda en el sitio web de la NCAA y en Google. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

