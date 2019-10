Trump se "solidariza" con AMLO tras la sangrienta jornada en Culiacán y la liberación del hijo de 'El Chapo'

Según declaró el gabinete de seguridad en una conferencia de prensa, el operativo, al que catalogaron como "precipitado" y fallido", buscaba detener a Guzmán, pero finalmente tuvo que ser cancelado porque los efectivos no tenían una orden de cateo y recibieron como respuesta un fuego intenso que puso en vilo a toda Culiacán.

Ante la lluvia de críticas al gobierno por liberar a Ovidio Guzmán, el presidente López Obrador reconoció que apoyó la decisión para evitar más muertes. "No tenemos dudas acerca de que fue la mejor decisión, el poder no es prepotencia, no es violencia, es humildad (...) Se decidió proteger la vida de las personas...", dijo el presidente.