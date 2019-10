AMLO dice que respaldó la decisión de liberar a Ovidio Guzmán, hijo de 'El Chapo'

"La decisión la tomó el gabinete de seguridad de manera conjunta, los secretarios de Defensa, Marina y Seguridad Pública", dijo AMLO. "Yo respaldé esta postura por considerar que lo más importante es la protección de las personas, lo más importante es que no haya muertos, es la paz".

"No tenemos dudas acerca de que fue la mejor decisión, el poder no es prepotencia, no es violencia, es humildad (...) Se decidió proteger la vida de las personas...", indicó.