Cambiar Ciudad
Extradiciones

México extradita a EEUU a un sobrino del capo Rafael Caro Quintero

Rodrigo Páez Quintero, alias 'El R', fue entregado a agentes estadounidenses en el aeropuerto de la ciudad central de Toluca. Era requerido por una corte de Arizona por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud. Según la Fiscalía mexicana, fue uno de los líderes del Cartel de Caborca.

Por:
Univision
Video "Nunca me dio miedo": Diana Espinoza cuenta cómo acabó siendo esposa del narcotraficante Rafael Caro Quintero

México extraditó el domingo a Estados Unidos a Rodrigo Páez Quintero, presunto líder de un cartel del narcotráfico del noroeste mexicano y sobrino del famoso capo Rafael Caro Quintero, que fue apresado hace dos años.

Páez Quintero, alias 'El R', fue entregado a agentes estadounidenses en el aeropuerto de la ciudad central de Toluca, "en cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y los Estados Unidos de América", informó en un comunicado la Fiscalía General de la República (FGR).

PUBLICIDAD

Más sobre Extradiciones

Capturan a Aler Baldomero Samayoa Recinos, uno de los narcotraficantes guatemaltecos más buscados por EEUU
2 mins

Capturan a Aler Baldomero Samayoa Recinos, uno de los narcotraficantes guatemaltecos más buscados por EEUU

Narcotráfico
Vicente Carrillo Fuentes, extraditado y con deuda de $4,600 millones por masacre de familia LeBaron
1:47

Vicente Carrillo Fuentes, extraditado y con deuda de $4,600 millones por masacre de familia LeBaron

Narcotráfico
La desconocida fortuna de Caro Quintero que EEUU le quiere decomisar: negocios y propiedades
2:13

La desconocida fortuna de Caro Quintero que EEUU le quiere decomisar: negocios y propiedades

Narcotráfico
Por qué México teme ahora que Caro Quintero y otros narcos que envió a EEUU puedan enfrentar la pena de muerte
4 mins

Por qué México teme ahora que Caro Quintero y otros narcos que envió a EEUU puedan enfrentar la pena de muerte

Narcotráfico
Caro Quintero ordenó matar a "un informante" y se escondía en la sierra para seguir traficando: nuevos detalles de su caso penal en Nueva York
4 mins

Caro Quintero ordenó matar a "un informante" y se escondía en la sierra para seguir traficando: nuevos detalles de su caso penal en Nueva York

Narcotráfico
Los extraditaron en el mismo avión: lo que sabemos del sigiloso operativo que trasladó a Caro Quintero y a otros narcos a EEUU
3 mins

Los extraditaron en el mismo avión: lo que sabemos del sigiloso operativo que trasladó a Caro Quintero y a otros narcos a EEUU

Narcotráfico
Quién es Caro Quintero, ‘El Narco de Narcos’ que finalmente México extraditó a EEUU por el asesinato de un agente de la DEA
3 mins

Quién es Caro Quintero, ‘El Narco de Narcos’ que finalmente México extraditó a EEUU por el asesinato de un agente de la DEA

Narcotráfico
Extraditan a Rafael Caro Quintero, al hermano de ‘El Mencho’ y a otros capos mexicanos a EEUU
4 mins

Extraditan a Rafael Caro Quintero, al hermano de ‘El Mencho’ y a otros capos mexicanos a EEUU

Narcotráfico
Extraditan a EEUU a Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, exlíderes de Los Zetas acusados de múltiples asesinatos, secuestros y torturas en la frontera
2 mins

Extraditan a EEUU a Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, exlíderes de Los Zetas acusados de múltiples asesinatos, secuestros y torturas en la frontera

Narcotráfico
Quién es Juan Manuel Abouzaid, alias 'El Árabe', el alto miembro del Cartel Jalisco Nueva Generación que México extraditó a EEUU
2 mins

Quién es Juan Manuel Abouzaid, alias 'El Árabe', el alto miembro del Cartel Jalisco Nueva Generación que México extraditó a EEUU

Narcotráfico

El sobrino de Caro Quintero era requerido por una corte de Arizona por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

Según la FGR, de 2017 a 2019 Páez Quintero fue uno de los líderes del Cartel de Caborca, una organización de tráfico de drogas que operaba en la localidad noroccidental de Caborca, en el estado de Sonora, y dirigió y supervisó actividades de narcotráfico y lavado de dinero.

Foto de Rodrigo Páez Quintero compartida por la Fiscalía General de la República de México.
Foto de Rodrigo Páez Quintero compartida por la Fiscalía General de la República de México.
Imagen FGRMéxico/Twitter


Páez Quintero fue arrestado en abril del 2023 en la ciudad de Zapopan, estado de Jalisco, nueve meses después de la captura de su tío Rafael Caro Quintero. Este último fue detenido durante un operativo en San Simón, un municipio de la sierra del estado norteño de Sinaloa, casi una década después de salir de la cárcel debido a un aparente error judicial y de regresar a la vida delictiva.

En marzo del año pasado, las autoridades mexicanas extraditaron a Estados Unidos a Ismael Quintero Arellanes, alias 'El Fierro', también sobrino y guardaespaldas de Caro Quintero.

'El Fierro', que fue capturado en enero de 2020, estaba acusado de asociación delictuosa, portación de armas y delitos contra la salud, ya que se le consideraba responsable de fabricar y distribuir marihuana, heroína y metanfetaminas de México a territorio estadounidense.

Con información de AP.

Video ¿Pudiera el capo Rafael Caro Quintero terminar sus días en una prisión de Estados Unidos?
Relacionados:
ExtradicionesNarcotráficoDineroEstados UnidosDrogasArmas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Tráiler: Camino a Arcadia
Radical
Es por su bien
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD