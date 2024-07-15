México extradita a EEUU a un sobrino del capo Rafael Caro Quintero

México extraditó el domingo a Estados Unidos a Rodrigo Páez Quintero, presunto líder de un cartel del narcotráfico del noroeste mexicano y sobrino del famoso capo Rafael Caro Quintero, que fue apresado hace dos años.

Páez Quintero, alias 'El R', fue entregado a agentes estadounidenses en el aeropuerto de la ciudad central de Toluca, "en cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y los Estados Unidos de América", informó en un comunicado la Fiscalía General de la República (FGR).

PUBLICIDAD

El sobrino de Caro Quintero era requerido por una corte de Arizona por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

Según la FGR, de 2017 a 2019 Páez Quintero fue uno de los líderes del Cartel de Caborca, una organización de tráfico de drogas que operaba en la localidad noroccidental de Caborca, en el estado de Sonora, y dirigió y supervisó actividades de narcotráfico y lavado de dinero.

Foto de Rodrigo Páez Quintero compartida por la Fiscalía General de la República de México. Imagen FGRMéxico/Twitter



Páez Quintero fue arrestado en abril del 2023 en la ciudad de Zapopan, estado de Jalisco, nueve meses después de la captura de su tío Rafael Caro Quintero. Este último fue detenido durante un operativo en San Simón, un municipio de la sierra del estado norteño de Sinaloa, casi una década después de salir de la cárcel debido a un aparente error judicial y de regresar a la vida delictiva.

En marzo del año pasado, las autoridades mexicanas extraditaron a Estados Unidos a Ismael Quintero Arellanes, alias 'El Fierro', también sobrino y guardaespaldas de Caro Quintero.

'El Fierro', que fue capturado en enero de 2020, estaba acusado de asociación delictuosa, portación de armas y delitos contra la salud, ya que se le consideraba responsable de fabricar y distribuir marihuana, heroína y metanfetaminas de México a territorio estadounidense.

Con información de AP.