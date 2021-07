Es jefe de la Policía de Tijuana y el Cartel de Jalisco lo amenazó de muerte, pero él dice que "duerme tranquilo"

García Harfuch duerme ahora en una instalación del gobierno, bajo estrictas medidas de seguridad. Pero el jefe de la Policía de Tijuana asegura que no agregó más agentes a la guardia que lo protege y que sigue viviendo en su casa. “Tomo precauciones, por supuesto, claro que las tengo. Cambia la vida, ahorita no hay un solo lugar, solo o con mi familia, al cual pueda ir solo. No puedo hacerlo”, señaló.