Choques entre fuerzas de seguridad y criminales en el sur de México dejan 14 delincuentes abatidos y 2 policías muertos

Un choque entre fuerzas de seguridad y miembros de la delincuencia organizada en el municipio de Técpan de Galeana, en el estado de Guerrero, dejó un saldo de 14 presuntos delincuentes abatidos y dos policías locales muertos, informó este jueves la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Por:
Univision y AFP
Video Héctor Melesio Cuén fue asesinado donde secuestraron a 'El Mayo' Zambada, según la Fiscalía de México

Enfrentamientos registrados este jueves en una localidad del estado mexicano de Guerrero (sur) dejaron 16 muertos, entre ellos 14 presuntos delincuentes y dos miembros de los cuerpos de seguridad.

En un primer choque registrado este jueves en el municipio de Técpan de Galeana (Guerrero), que involucró a policías, fallecieron dos personas y cuatro más resultaron heridas. Medios locales informaron que las víctimas mortales son dos agentes policiales.

Posteriormente, miembros del Ejército y de la militarizada Guardia Nacional se enfrentaron a un grupo criminal que había atacado previamente una base militar de la misma zona, dando muerte a 14 pistoleros, detalló un comunicado de la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Según la Sedena, los soldados y los agentes de la Guardia fueron atacados a tiros por los sicarios, a quienes repelieron "para salvaguardar su vida". Sin embargo, tres soldados resultaron heridos.

Video ¿Paraíso perdido? Explicamos la espiral de violencia narco en Tulum y Cancún, joyas caribeñas de México

Añadió que los hechos fueron reportados a la fiscalía local y a la justicia castrense "para investigar si se cometió algún delito del orden militar".

Según testimonios obtenidos por la AFP, los delincuentes arribaron a Técpan de Galeana, unas 60 millas al noroeste del balneario turístico de Acapulco, en unas 20 camionetas y atacaron primero a policías en un retén y luego se enfrentaron a pistoleros de una banda rival.

Con estos hechos, el país registra una de las semanas más letales de los últimos meses por acciones de las fuerzas de seguridad, que han abatido a 33 supuestos criminales.

El pasado lunes, 19 pistoleros murieron al enfrentarse con soldados cerca de la ciudad de Culiacán, escenario de una guerra entre facciones del cártel de Sinaloa que deja dos centenares de fallecidos desde inicios de septiembre pasado.

El auto-bomba, nuevo método con que el narco escala la violencia

Por su ubicación estratégica sobre las costas del Pacífico, el estado de Guerrero es escenario de operaciones de violentos grupos del crimen organizado dedicados principalmente al narcotráfico y la extorsión.

El 6 de octubre, Alejandro Arcos, alcalde de la capital estatal, Chilpancingo, fue decapitado apenas seis días después de haber asumido el cargo. Su cabeza fue colocada en el techo de un vehículo.

Video Explotan dos coches bomba en Guanajuato en actos de narco terrorismo en México

Los combates en Técpan se produjeron el mismo día en que un coche bomba explotó frente a la sede de la secretaría de Seguridad del municipio de Acámbaro (estado de Guanajuato, centro) causando heridas a tres policías, una de las cuales permanece grave.

Una segunda explosión se reportó más tarde en la cercana localidad de Jerécuaro, también en Guanajuato, y provocó daños materiales en inmuebles.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo en su habitual conferencia de prensa que la Fiscalía General se hará cargo de las investigaciones por el ataque en Acámbaro, mientras la gobernadora de Guanajuato, Libia García, anunció el despliegue de policías y militares.

Los incidentes de este jueves se producen en medio de una escalada violenta en los estados de Sinaloa y Chiapas (sur), donde el domingo pasado fue asesinado el sacerdote indígena y defensor de derechos humanos Marcelo Pérez.

Guanajuato, el estado más violento de México

Guanajuato, un próspero centro industrial que alberga además algunos populares destinos turísticos, es considerado actualmente el estado más violento de México, según estadísticas oficiales de homicidios.

La violencia allí es consecuencia del conflicto entre el cártel local Santa Rosa de Lima y el Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos del país.

El estado —gobernado por el partido conservador PAN— suma 1,863 homicidios en lo que va de este año y unas 2,787 personas desaparecidas, según cifras oficiales.

Es una de las regines donde el gobierno de la izquierdista Sheinbaum ha anunciado que buscará disminuir los índices de violencia.

La presidenta anunció el 8 de octubre su estrategia contra el crimen organizado, que incluye el fortalecimiento de la Guardia Nacional, la atención a las causas de la violencia como la pobreza, labores de inteligencia y la coordinación.


Relacionados:
MéxicoCrimen OrganizadoCartel de SinaloaDrogasAmérica Latina

