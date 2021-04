Era policía pero trabajó para Caro Quintero, pagó condena, está arrepentido y ahora pinta cuadros

Francisco Tejeda cuenta su vida para que otros no sigan sus pasos. Hace poco más de cuatro años salió libre de una cárcel mexicana en la que pasó tres décadas por el asesinato del agente de la DEA, Enrique ‘Kiki’ Camarena. Este expolicía afirma que no participó en ese crimen y que su único delito fue proteger a Rafael Caro Quintero, el narcotraficante más buscado por el gobierno de Estados Unidos.



“En mi expediente pusieron que yo me fui con los asesinos de Camarena, que lo llevamos a un bosque y que ahí lo matamos. Eso no es cierto”, insiste Tejeda, quien nació en Colima hace 68 años. “Sí fui testigo de que lo tenían ahí, pero nunca vi que lo mataran. Siempre dije que no le toqué un pelo”.