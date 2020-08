Drones sobre la guarida de 'El Marro': así fue la captura del capo del huachicoleo en México

‘El Marro’, quien convirtió al robo de combustible en una lucrativa empresa criminal denominada Cartel de Santa Rosa de Lima, no sabía que efectivos militares usaban drones para vigilar sus cuatro escondites en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, dentro de sus dominios.

El sábado por la tarde, cuando aviones no tribulados llevaban 72 horas sobrevolando sus cuatro casas, recibieron información de que el capo del ‘huachicoleo’ estaba en una de ellas y se montó un operativo para detenerlo. Para la madrugada del domingo decidieron ir tras él.

“Tomando la información de que ‘El Marro’ no dormía dos noches en el mismo lugar, también la presencia de una camioneta negra, el arribo a ese domicilio de alimentos (…) se inició la gestión de órdenes de cateo en los cuatro domicilios”, detalló en una conferencia de prensa este martes el secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), general Luis Cresencio Sandoval González.

“Se requirieron de 15 minutos para la detención” de Yépez Ortiz, su jefe de seguridad, cuatro escoltas, su operadora financiera y otras dos presuntas cómplices, informó Sandoval González. “Los delincuentes no tienen una resistencia importante, solamente sale un herido”, agregó.

Es posible que sea la primera operación militar en México para capturar a un delincuente de alto perfil que usa aviones no tripulados, al menos es la primera vez que lo revelan las Fuerzas Armadas de ese país.

El jefe del Cartel de Santa Rosa de Lima y sus guardaespaldas se escondían en ‘Las Galleras’, ubicada en la comunidad de Franco Tavera. Tenían cinco rifles y un lanzagranadas, pero no los usaron. El único lesionado en esta acción fue Saulo Sergio, alias ‘El Cebollo’, encargado de la seguridad del capo. Resultó herido de una pierna (no se informó cómo se lesionó) y fue trasladado a un hospital local.

Cómo lo fueron cercando

En el arresto del ‘El Marro’, que se inició a las 03:00 am del domingo 2 de agosto, participaron más de 260 efectivos del Ejército, dos comandos de la misma corporación militar a bordo de dos helicópteros Cougar y una unidad de la Fiscalía de Guanajuato.

Tras el operativo, más de 1,000 miembros de las fuerzas federales y estatales se desplegaron en las zonas de mayor influencia de Yépez Ortiz esperando una reacción violenta. Eso no sucedió. “Lo que se buscó fue mantener la seguridad de los ciudadanos en esos municipios”, dijo el titular de la SEDENA.

En junio, tras el arresto temporal de su madre y su hermana, ‘El Marro’ apareció en un video en el que se le observa prácticamente llorando, pero no desaprovechó la oportunidad para lanzar amenazar a sus rivales del Cartel de Jalisco. “Aunque me quede solo como un perro me les voy a aferrar”, exclamó.