Así era la vida familiar desconocida de ‘El Chapo’ Guzmán, según su hija Alejandrina

Dos fotos de unas vacaciones en la playa, una carta en la que cuenta cómo su padre le enseñó a montar en bicicleta y una postal en la que recordó los festejos navideños mientras efectivos militares seguían de cerca a su familia. Alejandrina Guzmán Salazar, hija del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ha decidido hacer públicos detalles hasta ahora desconocidos sobre la vida familiar del capo como parte de su estrategia para promover su línea de ropa y accesorios inspirada en su padre.

Alejandrina Guzmán lanzó el mes pasado la empresa El Chapo 701, la cual ha venido mencionando en sus redes sociales desde enero. En la página de su compañía se muestra un documento de registro de la marca ante las autoridades mexicanas en agosto de 2006 y que tendría vigencia hasta el año 2026.

“Hoy te dedico mi proyecto. Hoy festejo tu cumpleaños volviéndote inmortal”, expresó Alejandrina Guzmán, de 37 años, en una carta que le escribió en abril a ‘El Chapo’, recluido en una prisión federal en Manhattan mientras espera su sentencia por 10 cargos de narcotráfico, lavado de dinero y armas de fuego.

Justo el Día de las Madres ella lanzó al mercado su marca, la cual ofrece sudaderas, blusas, playeras, blazers, corbatas, cinturones, carteras, zapatos, gorras, encendedores y hasta licoreras. Un porcentaje de las ganancias de su empresa será donado para la rehabilitación de adictos a las drogas, una acción que trata de resarcir el daño que su padre le hizo a México, prometió Alejandrina Guzmán.

La hija del mafioso sinaloense publicó en la página de su compañía cuatro fotos de ‘El Chapo’. En dos él posa con dos niños que sostienen globos en forma de conejo durante unas vacaciones en alguna ciudad costera. Fueron tomadas en 1989, cuando el capo recién había fundado el cartel de Sinaloa. La pequeña con el traje de baño naranja es Alejandrina Guzmán. Su padre viste unos pantaloncillos cortos y una playera blanca.

En otra imagen, ‘El Chapo’ sonríe sin ver directamente hacia la cámara. Viste un traje oscuro y una camisa blanca desabotonada que deja ver una cadena en su pecho. “Boda”, la tituló su hija. Aparentemente son las nupcias con su madre María Alejandrina Salazar Hernández.

En la cuarta foto, el exjefe del cartel de Sinaloa aparece sentado en una cama con tres niños. Alejandrina Guzmán posa de pie, levantando los olanes de su vestido blanco. Sus hermanos menores también aparecen en ese recuerdo. El narcotraficante lleva un pantalón gris y una camisa blanca de manga larga.

“Tú que me ayudaste a afrontar el primer día de escuela, me enseñaste a andar en bici, me supiste dar un consejo cuando te lo pedí”, escribió en la misiva que dedicó al capo en su cumpleaños.

“Hoy nos separa una frontera, nos separa un muro, nos separan unas rejas, nos separa la ignorancia de personas que engañan, mienten, difaman, inventan de todo por quedarse con lo material sin importarle lo que una hija puede sentir o necesitar de un padre”, agrega.

Esa emotiva carta concluye deseando que el mafioso recuerde los momentos felices que pasó al lado de sus hijos. “Espero que en tu imaginación puedas encontrar a todos tus hijos reunidos, festejándote y dándote todo el amor que siempre te hizo falta. Espero que la pases increíble por los menos en tus sueños. Te amo Pa”, concluye.

De vacaciones en la playa y en su boda: una hija de ‘El Chapo’ Guzmán muestra fotos inéditas del mafioso Cargando galería

“No vivo del negocio de mi padre”

En una tarjeta navideña, escrita de su puño y letra, Alejandrina Guzmán asegura que el narcotraficante la crio con amor y que, a su modo, le hizo “sentir el valor de una familia”. Nostálgica recordó cuando siendo niña se sentaba en sus piernas, “siempre disponible para mí”.

“Agradezco las Navidades en las que aún prófugos podíamos estar juntos. Me duele saber que pasarás la Navidad a solas, sin poder hablar ni ver a tus seres queridos”, expresa la postal.

En octubre de 2012, Alejandrina Guzmán Salazar acaparó la atención de la prensa internacional cuando fue detenida por agentes de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) en la garita de San Ysidro. Trataba de ingresar a California presentando documentos migratorios falsos.

En los interrogatorios, ella confesó ser la hija de ‘El Chapo’ y que su plan era reunirse con el padre de sus dos hijos en Los Ángeles y dar a luz a su tercer hijo en EEUU. Entonces tenía siete meses de embarazo.

Funcionarios citados por el diario Los Angeles Times aseguraron que ella no estaba involucrada en los negocios ilícitos de su padre, que en ese tiempo era uno de los criminales más buscados del mundo. Por ese proceso legal ella no puede viajar a Estados Unidos.



“No vivo, ni viviré del negocio de mi padre y no acepto ayuda”, insistió ella en un comunicado publicado en febrero por su empresa, en el cual asegura haber sido blanco de “ataques e insultos”, incluso que eliminaran sus cuentas en las redes sociales, por ser familiar de ‘El Chapo’.

Ella asegura ser doctora, diseñadora y una mujer “sana” que trata de ganarse la vida honestamente.

“No decidí nacer donde nací, no escogí la vida que hubiera querido escoger. Simplemente nací allí y aprendí a vivir donde Dios me puso. No tomé el mismo camino que mi padre decidió tomar. Me alejé de esto cuando pude. Sufrí el abandono y las pérdidas que esta vida conlleva”, reclamó.

“Toda mi vida he tenido que esconder mi identidad, esconderme de gobiernos que quisieron encontrar algo que no existe, esconderme de personas que quisieron de alguna manera ligarme o encasillarme en una vida que nunca llevé”, menciona la carta. “No estoy dispuesta y no aceptaré que se me limite en mis derechos por ser la hija de”, agrega.

Si bien el gobierno estadounidense no la ha colocado en la lista de familiares de ‘El Chapo’ involucrados en sus actividades delictivas, el resto de sus seres queridos sí están fichados.

Su madre María Alejandrina Salazar Hernández y sus hermanos menores Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, han estado en la mirilla de la Administración para el Control de Drogas (DEA) desde hace varios años. Este último ha sido incluido en la lista de los más buscados de esa agencia.

Se cree que tanto Iván Archivaldo, como Jesús Alfredo, se encargan de las operaciones locales del cartel de Sinaloa y que ambos están bajo las órdenes de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

En conflicto con la empresa de Emma Coronel

Según Alejandrina Guzmán, su padre le enseñó a ser una persona “de palabra, fuerte, de fe, calculadora, de ética y de honor”. Aunque dice no defender ni victimizar al hombre que le dio la vida, reclamó que los gobiernos lo “someten y torturan (…) como si no fuera un ser humano, como si no tuviera derechos”.

Ella dice que su padre tiene “su parte de culpa”, pero subraya que la sociedad “tendrá que aceptar la suya”. Compara las muertes que ha dejado el narco y las que están relacionadas con las industrias tabacaleras, farmacéutica y de comida chatarra. “¿Dónde está la guerra en su contra?”, cuestionó.

El número 701 en el nombre de su empresa celebra el lugar que la revista Forbes le otorgó en la lista de los hombres más ricos del mundo. El Departamento de Justicia (DOJ) alega que ‘El Chapo’ amasó una fortuna que superó los 14,000 millones de dólares durante las tres décadas en que dirigió su cartel. No está claro si parte de ese dinero está vinculado con el negocio de Alejandrina Guzmán.



Su marca de ropa parece estar en conflicto con las prendas de vestir que planea vender Emma Coronel, esposa del mafioso. Ni los representantes de Alejandrina Guzmán, ni los de Coronel se han pronunciado al respecto. Mientras el proyecto de la mujer del capo sigue en el tintero, el diario New York Post reveló que EEUU investiga su presunta participación en la segunda fuga de ‘El Chapo’ en 2014.

A finales de febrero, Alejandrina Guzmán agradeció a través de su cuenta de Twitter al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por ayudar a que su abuela y sus tías obtuvieran una visa para poder visitar al narcotraficante en una prisión de Nueva York.

Aún no se ha fijado cuándo será condenado el exlíder del cartel de Sinaloa. Un juez federal tiene hasta el 17 de julio para establecer la fecha. En espera de la sentencia que le impondrán a su padre, Alejandrina Guzmán no ha dejado de expresarle su amor y admiración en las redes sociales.

Así lo describió en un tuit el 18 de enero: “Orgulloso de sus raíces, líder valiente, de fuertes ideales. Dispuesto a enfrentarse a cualquier reto. CEO (director ejecutivo) de Sinaloa, señor de la montaña”.