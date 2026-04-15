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Youtuber Johnny Somali es condenado a seis meses de prisión en Corea del Sur por escándalos y contenido ilegal

El tribunal de la Corte de Seúl determinó que las acciones de Ramsey Khalid Ismael, conocido como Johnny Somali, no solo infringieron la ley, sino que también afectaron a múltiples personas y establecimientos

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Por:N+ Univision y AP
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Un creador de contenido estadounidense fue sentenciado a seis meses de prisión por un tribunal de Seúl, luego de protagonizar diversos actos considerados ofensivos y perturbadores en espacios públicos de Corea del Sur, los cuales generaron una fuerte reacción social.

Sentencia por conducta inapropiada

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La Corte del Distrito Oeste de Seúl declaró culpable al youtuber Ramsey Khalid Ismael, conocido en internet como Johnny Somali, por delitos como la obstrucción de actividades comerciales y la difusión de contenido sexual falsificado.

El tribunal determinó que sus acciones no solo infringieron la ley, sino que también afectaron a múltiples personas y establecimientos. Aunque la fiscalía había solicitado una pena de tres años de prisión, el juez optó por una condena menor. No obstante, ordenó su detención inmediata al considerar que existía riesgo de fuga.

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Historial de incidentes públicos

Durante el proceso, se documentaron diversos incidentes protagonizados por el j oven de 25 años. Entre ellos, el acoso a empleados y visitantes en un parque de diversiones, la alteración del orden en una tienda de conveniencia al reproduci r música a alto volumen y provocar desorden, así como conductas similares en transporte público, incluyendo autobuses y el metro.

Asimismo, se le acusó de difundir videos de carácter sexual manipulados sin el consentimiento de las personas involucradas.

Indignación por acto simbólico

El caso cobró notoriedad internacional tras la publicación de un video en octubre de 2024, en el que Ismael aparecía realizando un baile provocador y besando una estatua conmemorativa dedicada a las víctimas de esclavitud sexual durante la Segunda Guerra Mundial. Este hecho fue ampliamente criticado por la sociedad surcoreana.

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Posteriormente, el youtuber ofreció disculpas públicas, argumentando desconocer el significado del monumento. Durante el juicio, Ismael expresó su arrepentimiento ante medios locales y manifestó su intención de disculparse con la ciudadanía. Mientras se desarrolla el proceso judicial, tiene prohibido salir del país.

JICM

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