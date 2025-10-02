Anuel AA

Demandan a Anuel AA por miles de dólares tras supuesta agresión en un parque de diversiones

El cantante presuntamente golpeó a un padre de familia mientras se encontraban en Volcano Bay, de Universal.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Anuel reaparece y esto dice tras reportarse su supuesta hospitalización y estado de salud 

Anuel AA ha sido demandado por presuntamente haber agredido a un padre de familia mientras se encontraban al interior de un parque de diversiones.

El proceso legal se entabló el 18 de septiembre en el condado de Orange, Florida, por un hombre llamado Fernando Dávila, quien acusa al boricua de supuestamente haberlo violentado, de acuerdo con People en Español.

PUBLICIDAD

¿De qué acusan a Anuel AA?

Según el periodista Jay Fonseca, Fernando Dávila alega que Anuel AA lo atacó el pasado 25 de abril, dentro de las instalaciones de Volcano Bay, de Universal.

Más sobre Anuel AA

Yailin revela que quiso quitarse la vida y dedica emotivo mensaje a quien la salvó
2 mins

Yailin revela que quiso quitarse la vida y dedica emotivo mensaje a quien la salvó

Univision Famosos
Karol G revela detalles de su noviazgo “tóxico” con Anuel AA: “Sentía como que me iba a morir”
2 mins

Karol G revela detalles de su noviazgo “tóxico” con Anuel AA: “Sentía como que me iba a morir”

Univision Famosos
Anuel reaparece y esto dice tras reportarse su supuesta hospitalización y estado de salud 
1:01

Anuel reaparece y esto dice tras reportarse su supuesta hospitalización y estado de salud 

Univision Famosos
Anuel AA llevaría “días” hospitalizado: reportan detalles de su supuesto estado de salud
2 mins

Anuel AA llevaría “días” hospitalizado: reportan detalles de su supuesto estado de salud

Univision Famosos
Hija de Yailin celebra 2 años y luce su nuevo look con el cabello alaciado: ¿fue su papá Anuel?
1:02

Hija de Yailin celebra 2 años y luce su nuevo look con el cabello alaciado: ¿fue su papá Anuel?

Univision Famosos
Nace hija de Anuel y Laury Saavedra: así recibieron a Emmaluna
0:48

Nace hija de Anuel y Laury Saavedra: así recibieron a Emmaluna

Univision Famosos
Anuel AA se convierte en padre por cuarta vez: así mostró a su bebé Emmaluna
2 mins

Anuel AA se convierte en padre por cuarta vez: así mostró a su bebé Emmaluna

Univision Famosos
Anuel le habría pedido disculpas a Yailin y ella explota: “Perdón por dejarte sola con Catta”
0:50

Anuel le habría pedido disculpas a Yailin y ella explota: “Perdón por dejarte sola con Catta”

Univision Famosos
¿Anuel AA manda indirecta a Karol G tras aparecer con su novia embarazada? Esto dice en su canción
2 mins

¿Anuel AA manda indirecta a Karol G tras aparecer con su novia embarazada? Esto dice en su canción

Univision Famosos
Anuel reaparece con su novia tras rumores que lo ligaban con Yailin y revela el nombre de su nueva bebé
1:02

Anuel reaparece con su novia tras rumores que lo ligaban con Yailin y revela el nombre de su nueva bebé

Univision Famosos

“Por alguna razón que no se explica –dice la demanda y que sin ningún tipo de justificación– Anuel y sus compañeros le dieron [una golpiza]”, dijo Liz Areliz Cruz, del programa ‘Cuarto Poder’, al comunicador.

La mencionada revista indica que, a decir de múltiples fuentes, “la madre e hija del demandante presenciaron” el atentado.

Al momento, se desconoce en qué circunstancias ocurrieron los hechos ni si el intérprete se encontraba en el lugar por cuestiones profesionales o de visita como un civil.

El diario El Nuevo Día da a conocer que, en su querella, Dávila afirma que Anuel y su equipo le pegaron en la cabeza y el cuerpo múltiples veces.

Él asevera que la embestida le provocó heridas físicos y emocionales que lo dejaron con ansiedad e incapaz de cumplir con las labores de su trabajo.

Como compensación por las presuntas afectaciones, Fernando pide una compensación de 50 mil dólares para propósitos jurisdiccionales, más el dinero que pagó por la atención médica que, señala, recibió.

En el reclamo se citan también daños compensatorios y punitivos por las lesiones, y un juicio por jurado. No se sabe aún el monto de este requerimiento.

Demanda implica al parque de diversiones

En su procedimiento judicial, Fernando Dávila igualmente culpa a la administración de Volcano Bay, argumentando que fracasó en protegerlo.

PUBLICIDAD

“Universal falló en proveer personal de seguridad adecuado en esa área para monitorear el comportamiento de los huéspedes, intervenir en disturbios, o evitar actos violentos”, externó.

El caso fue asignado a la jueza Heather Pinder Rodríguez. Anuel AA no se ha manifestado públicamente acerca de esta problemática.

Relacionados:
Anuel AAdemandas a famososPolémicas de famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD