Demandan a Anuel AA por miles de dólares tras supuesta agresión en un parque de diversiones

Anuel AA ha sido demandado por presuntamente haber agredido a un padre de familia mientras se encontraban al interior de un parque de diversiones.

El proceso legal se entabló el 18 de septiembre en el condado de Orange, Florida, por un hombre llamado Fernando Dávila, quien acusa al boricua de supuestamente haberlo violentado, de acuerdo con People en Español.

¿De qué acusan a Anuel AA?

Según el periodista Jay Fonseca, Fernando Dávila alega que Anuel AA lo atacó el pasado 25 de abril, dentro de las instalaciones de Volcano Bay, de Universal.

“Por alguna razón que no se explica –dice la demanda y que sin ningún tipo de justificación– Anuel y sus compañeros le dieron [una golpiza]”, dijo Liz Areliz Cruz, del programa ‘Cuarto Poder’, al comunicador.

La mencionada revista indica que, a decir de múltiples fuentes, “la madre e hija del demandante presenciaron” el atentado.

Al momento, se desconoce en qué circunstancias ocurrieron los hechos ni si el intérprete se encontraba en el lugar por cuestiones profesionales o de visita como un civil.

El diario El Nuevo Día da a conocer que, en su querella, Dávila afirma que Anuel y su equipo le pegaron en la cabeza y el cuerpo múltiples veces.

Él asevera que la embestida le provocó heridas físicos y emocionales que lo dejaron con ansiedad e incapaz de cumplir con las labores de su trabajo.

Como compensación por las presuntas afectaciones, Fernando pide una compensación de 50 mil dólares para propósitos jurisdiccionales, más el dinero que pagó por la atención médica que, señala, recibió.

En el reclamo se citan también daños compensatorios y punitivos por las lesiones, y un juicio por jurado. No se sabe aún el monto de este requerimiento.

Demanda implica al parque de diversiones

En su procedimiento judicial, Fernando Dávila igualmente culpa a la administración de Volcano Bay, argumentando que fracasó en protegerlo.

“Universal falló en proveer personal de seguridad adecuado en esa área para monitorear el comportamiento de los huéspedes, intervenir en disturbios, o evitar actos violentos”, externó.