Netanyahu habla ante el Congreso en un momento complicado entre Israel y EEUU, y con la vicepresidenta Harris ausente durante el discurso

La visita de Benjamín Netanyahu a Washington esta semana se perfila como un encuentro tenso entre los dos aliados, en un contexto de extrema fluctuación política en Estados Unidos y de cautela entre los líderes estadounidenses ante el historial del primer ministro israelí de inmiscuirse en la política interna del país.

El objetivo principal de la visita del premier israelí es pronunciar un discurso en una reunión conjunta del Congreso. Pero lo que está en juego, en reuniones con funcionarios de la administración son las esperanzas de progreso en los esfuerzos liderados por Estados Unidos para mediar en el fin de la guerra entre Israel y Hamas, que ya lleva más de nueve meses.

La visita se produce cuando el balance oficial de palestinos muertos en ataques israelíes en Gaza se acerca a los 40,000. También es una semana en la que se informaron nuevas muertes entre los rehenes supervivientes retenidos por Hamas y otros militantes desde las primeras horas de la guerra y que incluyen israelíes, estadounidenses y de otras nacionalidades.

Netanyahu planeó su viaje semanas antes de que la política estadounidense comenzara a agitarse abruptamente este verano, desde un intento de asesinato contra Donald Trump el 13 de julio a la decisión de Joe Biden de retirarse de la campaña por la reelección y apoyar a la vicepresidenta Harris como candidata.

El aspecto político para Netanyahu es que su popularidad ha caído en picado en su país, y se consideró que la visita podía darle la oportunidad de mostrarse como un estadista global, acogido por los legisladores y líderes de la primera superpotencia mundial y el aliado más cercano de Israel.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, fue quien dio el principal impulso para que Netanyahu pronunciara un discurso ante los legisladores, destacando el firme apoyo republicano al líder israelí. Pero en los últimos tiempos, Netanyahu ha tenido relaciones tensas con Biden a pesar del apoyo militar y diplomático de la administración a la guerra en Gaza.

Kamala Harris se ausenta del Congreso para el mensaje de Netanyahu

Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris adelantó que no presidirá el miércoles el Senado cuando Netanayahu se dirija a ambas cámaras, evitando resaltar las profundas divisiones entre los demócratas sobre el tema Gaza.

Un asistente de Harris dijo que su ausencia el miércoles no debe interpretarse como un cambio en su compromiso con la seguridad de Israel, sino que se trataba simplemente de un conflicto de horarios, ya que tiene un evento programado en Indianápolis, informó The New York Times. Harris tiene previsto hablar ese día en una convención de Zeta Phi Beta Sorority Inc., una de las hermandades de mujeres negras más antiguas del país.

Sin embargo, el asistente aclaró que Harris se reunirá esta semana con Netanyahu en la Casa Blanca.

Como vicepresidenta, Kamala Harris preside el Senado por lo que le tocaría sentarse en el podio junto al presidente de la Cámara de Representantes, justo detrás del orador, en lo que proyectaría una imagen de bienvenida, pero en esta ocasión se espera que lo haga en su lugar el senador Benjamin Cardin, de Maryland, quien preside el Comité de Relaciones Exteriores, dijeron a The New York Times dos personas familiarizadas con la organización de la reunión.

Cardin, quien se retira del Congreso, es un firme defensor de Israel y ha seguido apoyando al estado judío mientras muchos de sus compañeros demócratas se han enfrentado abiertamente a Netanyahu por su conducción de la guerra en Gaza.

De acuerdo con el reporte del Times, tras saberse que no estaría Kamala el miércoles para presidir el Congreso durante el discurso de Netanyahu, se le pidió la misión a Patty Murray, senadora demócrata por Washington, quien es la presidenta pro-tempore del Senado y tercera en la línea de sucesión a la presidencia. Sin embargo, Murray rechazó presidir el encuentro y tampoco tiene pensado asistir.



Se informó que algunos familiares de rehenes viajarían junto a Netanyahu a Washington, pero otros familiares de rehenes que critican su manejo de la crisis también dijeron que estarían en el Congreso de EEUU como protesta, para exigirle que trabaje por la paz y el retorno de sus seres queridos a casa.

Algunos demócratas del Congreso ya han adelantado que piensan boicotear el discurso de Netanyahu en protesta por sus crímenes en Gaza y muchos piensan hacerlo, por ejemplo, hablando con esos familiares de los rehenes mientras habla Netanyahu.

Se esperan múltiples protestas frente al Capitolio, algunas condenando la campaña militar israelí en general y otras expresando apoyo a Israel pero presionando a Netanyahu para que llegue a un acuerdo de alto el fuego y traiga a los rehenes a casa.

Biden y Netanyahu tienen previsto reunirse el jueves

Se espera que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reúna con el presidente Biden el jueves, un día después del discurso de Netanyahu en el Congreso, infomaron funcionarios a medios estadounidenses.

La fecha de reunión se había quedado en el aire, ya que Biden dio positivo en covid-19. Israel dijo en un inicio que la reunión entre ambos líderes sería este martes, pero la agenda cambió por la enfermedad del presidente, quien tiene previsto regresar a la Casa Blanca el miércoles.

Biden ya "casi ha superado" los síntomas del covid-19 que ha sufrido estos últimos días, informó el lunes su médico, Kevin O'Connor, en una carta.

Minutos antes de que el líder israelí partiera el lunes rumbo a Washington para una visita oficial, Netanyahu agradeció a Biden "las cosas que hizo por Israel" durante su carrera.

"Tengo previsto reunirme con el presidente Joe Biden, a quien conozco desde hace más de 40 años. Esta será una oportunidad para agradecerle las cosas que hizo por el Estado de Israel, tanto en la guerra como durante sus años de servicio como senador, vicepresidente y presidente", dijo Netanyahu, según un comunicado de su oficina.

Sin embargo, a pesar del persistente apoyo de EEUU a Israel, las relaciones bilaterales no atraviesan su mejor momento por el manejo de la guerra contra el grupo islamista Hamas en la Franja de Gaza. Biden ha reprochado a Netanyahu la dureza de su ofensiva militar en el enclave palestino.

Biden quiere lograr el alto el fuego en Gaza, una victoria final para su presidencia

Durante una llamada con su equipo de campaña el lunes, Biden dijo que estaba concentrado en lograr un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas y expresó optimismo de que pudiera concretarse.

"Trabajaré muy de cerca con los israelíes y los palestinos para tratar de encontrar la manera de poner fin a la guerra de Gaza y lograr la paz en Medio Oriente y traer a todos esos rehenes a casa", dijo Biden a su equipo. "Creo que estamos a punto de poder hacer eso”, agregó.

Por su parte, Netanyahu apuntó a cuestiones de más largo plazo antes de salir de Israel el lunes. Dijo que quería hablar con Biden sobre continuar la guerra contra Hamas y confrontar a otros grupos armados respaldados por Irán en la región, así como sobre la liberación de rehenes.

Netanyahu ha enfrentado presiones de los miembros de extrema derecha de su coalición para resistir cualquier acuerdo que impida a Israel eliminar a Hamas en Gaza. Pero el primer ministro israelí puede tener cierto margen de maniobra cuando el parlamento israelí comience un receso de tres meses el 28 de julio. Los miembros de extrema derecha de su coalición no podrían realizar una moción de censura durante ese período.



Estados Unidos, Catar y Egipto intentan impulsar las negociaciones para un alto el fuego acompañado de una liberación de rehenes. Una delegación israelí viajará el jueves a Doha para proseguir esas negociaciones indirectas, indicó a la AFP una fuente cercana a las discusiones.

“Es posible que se consiga un alto el fuego sin importar lo que haga o no haga Biden”, dijo a la AP Aaron David Miller, quien fuera negociador de paz de EEUU en Medio Oriente y actualmente es investigador principal del Carnegie Endowment for International Peace. Pero, advirtió Miller, "Biden y Kamala Harris deben tener cuidado con respecto a cómo los republicanos pueden interpretar, explotar y utilizar cualquier cosa que se considere presión sobre Israel".

Los presidentes salientes suelen aprovechar los últimos días de sus presidencias para tomar medidas importantes, por lo general siempre algunas relacionadas con política internacional.

Bombardeos israelíes en el sur de Gaza y dos rehenes muertos

Mientras el primer ministro viajaba a Washington el lunes, Israel realizó bombardeos que mataron al menos a 70 personas en Khan Younis, en el sur de Gaza, tras instar a la población a abandonar la zona, informó el Ministerio de Salud del gobierno de Hamas en el territorio palestino.

El ejército israelí instó el lunes a evacuar sectores de Khan Younis, indicando que se disponía a desencadenar una "operación intensiva contra organizaciones terroristas", tras el lanzamiento de cohetes contra Israel. Precisaron que los habitantes de esos sectores debían trasladarse hacia el oeste, hacia la zona costera que las fuerzas israelíes llaman "zona humanitaria" de Al Mawasi.

El Foro israelí de familias de rehenes anunció el lunes que dos hombres retenidos en Gaza, Yagev Buchstab, de 35 años, y Alex Dancyg, de 76, murieron durante su cautiverio. Los familiares de los rehenes llevan meses presionando a Netanyahu para que logre un acuerdo que permita a los cautivos volver a casa.

Hamas y Fatah firman una declaración en China

Mientras, este martes las facciones palestinas Hamas y Fatah firmaron una declaración en Pekín para poner fin al conflicto de años entre ellas, informaron los medios estatales chinos, dando un paso hacia una posible resolución de la profunda división entre las partes mientras la guerra en Gaza continúa.

La declaración de los dos pesos pesados de la política palestina y otros grupos más pequeños de formar un gobierno de unidad para los territorios palestinos es el resultado de la última de una serie de conversaciones destinadas a unir a las partes.

Los dos grupos firmaron la Declaración de Pekín sobre “poner fin a la división y fortalecer la unidad palestina”, según la emisora estatal CCTV.

El acuerdo también subraya el creciente papel de China en la diplomacia del Medio Oriente, con éxito en el restablecimiento de las relaciones entre Arabia Saudita e Irán.

Con información de AP, AFP y EFE.



