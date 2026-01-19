Armas

Un tribunal en Rusia condena a un estadounidense a cinco años de prisión por llevar un arma en su yate

Charles Wayne Zimmerman, quien fue declarado culpable de transportar armas de manera ilegal, alegó que viajó a Rusia a encontrarse con una mujer que conoció en internet y desconocía que no podía llevar un rifle en su yate.

Univision picture
Por:Univision
Video EEUU negocia en secreto con Rusia para el fin de la guerra en Ucrania: reporte | las noticias del día

Un tribunal ruso sentenció a cinco años de cárcel a un ciudadano de Estados Unidos tras hallarle un rifle a bordo de su yate cuando llegó al puerto de Sochi, en el mar Negro, informaron este lunes autoridades.

El condenado fue identificado como Charles Wayne Zimmerman, quien fue declarado culpable de transportar armas de manera ilegal. Según el servicio de prensa de los tribunales regionales, el arma fue encontrada durante una inspección aduanera en junio, cuando la embarcación atracó en Sochi.

De acuerdo con la corte, Zimmerman dijo que había viajado a Rusia para encontrarse con una mujer con la que se había comunicado previamente por internet. También sostuvo que compró el rifle para su defensa personal y que desconocía que no estaba permitido mantener un arma a bordo de su yate mientras permanecía en aguas rusas.

Según AFP, fue la primera mención de su caso en los medios rusos, que generalmente cubren los casos de extranjeros muy de cerca.

Occidentales encarcelados en Rusia desde la guerra de Ucrania

La justicia indicó además que el estadounidense “admitió plenamente su culpa”. Un recurso contra la condena ya fue rechazado, aunque no se precisó la fecha exacta en la que se dictó la sentencia. No hubo comentarios inmediatos por parte de funcionarios de Estados Unidos.

El caso se conoce en un contexto en el que varios occidentales, incluidos estadounidenses, han sido encarcelados en Rusia, especialmente desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022. En años recientes, algunos de ellos han sido liberados en intercambios de prisioneros, aunque otros permanecen bajo custodia rusa. Washington acusa a Moscú de detener a ciudadanos estadounidenses con la intención de canjearlos por rusos presos en el extranjero.

Según la versión judicial, Zimmerman cruzó el océano Atlántico y el mar Mediterráneo en su travesía. En septiembre de 2024, la Guardia Costera emitió una alerta por una persona desaparecida con su nombre: un hombre de 57 años que había zarpado desde Fort Macon, Carolina del Norte, con destino a Nueva Zelanda. La Guardia Costera dijo entonces que fue visto por última vez el 23 de julio de ese año y que navegaba en un velero de 35 pies, verde y blanco, llamado Trude Zena.

Al anunciar la sentencia, el tribunal ruso difundió en redes sociales un material que incluía imágenes de un velero blanco, fotografías de un rifle de precisión y municiones presuntamente halladas a bordo, así como de un hombre sentado en la embarcación.

Con información de AP y AFP.

