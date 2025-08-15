Por qué la cumbre de Trump con Putin en Alaska podría ser la más importante de su segundo gobierno

Video Qué se sabe de la reunión que sostendrán Trump y Putin sobre la guerra en Ucrania

¿Qué sucede cuando un delincuente convicto y un hombre acusado de presuntos crímenes de guerra se reúnen? Lo que parece el comienzo de un gran chiste, lamentablemente, es probablemente el encuentro que define el segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

Como ocurre con cualquier reunión que involucra a Trump, las expectativas son bajas y la ansiedad es alta en el periodo previo a la cumbre entre Estados Unidos y Rusia en Alaska el 15 de agosto.

La Casa Blanca, y el propio Trump, han minimizado las expectativas de un avance inminente hacia la paz en Ucrania, afirmando que se trataría de una "reunión de tanteo" para determinar si es posible un alto el fuego. En su típica exageración, el presidente estadounidense añadió que confiaba en que probablemente solo le tomaría dos minutos saber si un acuerdo es posible.

Una amenaza posterior de que “habrá consecuencias muy severas” si Putin no acepta detener los combates parece ahora un tanto hueca, dado que la recompensa por ignorar la última fecha límite de Trump fue una invitación a Estados Unidos.

Aunque se presenta casi exclusivamente como una reunión sobre la guerra rusa contra Ucrania, sería ingenuo asumir que esto es todo lo que Trump tiene en mente.

Hay dos posibles acuerdos que Trump podría intentar alcanzar: un acuerdo con Putin sobre un alto el fuego en Ucrania y un acuerdo para restablecer las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Trump está interesado en ambos, y no los considera mutuamente excluyentes.

Trump lleva mucho tiempo hablando de un alto al fuego y probablemente esté realmente interesado en que cesen los combates. Probablemente también le vea valor a un acuerdo de alto al fuego en su búsqueda del Premio Nobel de la Paz.

Ha habido serias y justificadas dudas en Ucrania y entre los aliados europeos de Kiev respecto a que esta reunión bilateral se lleve a cabo sin participación ucraniana ni europea. Esto ha provocado una intensa actividad diplomática en Europa y al otro lado del Atlántico. Las líneas rojas de Ucrania han sido claramente definidas y cuentan con el pleno respaldo de los líderes europeos.

Ninguno aceptará el pleno reconocimiento legal de los intercambios de tierras que tanto Trump como su secretario de Estado, Marco Rubio, han sugerido. Las garantías de seguridad y las reparaciones rusas por los daños causados a Ucrania en tres años y medio de guerra son otros posibles obstáculos.

Si se llega a un acuerdo sobre un alto al fuego, este probablemente adoptará la forma de un marco amplio y ambiguo que cada parte interpretará posteriormente de forma diferente. Parte de dicho marco probablemente incluiría un cronograma y las condiciones para una cumbre Trump-Putin-Zelenski, probablemente también sin participación europea.

Este sería otro regalo para el presidente ruso, ya que potencialmente pondría a Zelensky en una posición en la que tanto Trump como Putin lo presionarían para que acepte un acuerdo desfavorable o pierda todo el apoyo estadounidense.

En cambio, un reajuste entre Estados Unidos y Rusia sería un acuerdo comercial más directo, orientado principalmente a los intereses económicos estadounidenses, pero con importantes implicaciones geopolíticas. Hay pocas señales de que Trump haya renunciado a su plan de “desunir” a Rusia y China .

Pero, lo que es más relevante, esto tiene menos que ver con nuevas alianzas estadounidenses y más con las ideas de Trump de reorganizar el mundo en esferas de influencia estadounidenses, rusas y chinas. Esto sería más fácil de lograr para la Casa Blanca tras un reajuste con el Kremlin.

Resultados probables

Como resultado de la cumbre de Alaska, es muy probable que este restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se materialice en un marco que simplemente identifique áreas para futuros acuerdos entre ambas partes. Cualquier proceso para implementar dicho acuerdo bilateral entre Moscú y Washington podría comenzar de inmediato y desarrollarse en paralelo a las negociaciones con Ucrania.

Esto también sería una gran ventaja para Moscú. El Kremlin espera que cuanto más avance la reconciliación entre Estados Unidos y Rusia, más probable será que Trump respalde a Putin en las negociaciones con Ucrania.

Putin está claramente más interesado en mejorar las relaciones bilaterales con Estados Unidos que en un alto al fuego. Por ahora, ha eludido hábilmente las amenazas de sanciones de Trump, mientras que sus fuerzas han logrado lo que parece un avance importante en el campo de batalla. Esto no supone necesariamente un punto de inflexión en la guerra en general, pero sin duda fortalece la posición de Putin de cara a su reunión con Trump.

El éxito de sus tropas en el campo de batalla también disminuye la urgencia con la que es probable que el presidente ruso aborde las negociaciones: en ausencia de que Trump cumpla con sus recientes amenazas de ultimátum, y con Ucrania y sus aliados europeos excluidos de la reunión, Putin tiene todos los incentivos para ganar más tiempo.

Pero el presidente ruso debe actuar con cautela, teniendo en cuenta que la frustración de Trump aumentó cuando, tras conversaciones telefónicas aparentemente productivas entre ellos, Putin lanzó ataques aéreos unas horas después. Putin podría ofrecer una pausa limitada en la campaña aérea rusa para evitar las bajas civiles que Trump ha condenado.

Pero mientras sus tropas terrestres sigan avanzando territorialmente, es poco probable que se detenga, al menos hasta que tenga el control total de las cuatro regiones ucranianas que el Kremlin ha reclamado como rusas, además de Crimea.

Ucrania, en cambio, necesita un alto el fuego de vez en cuando y un acuerdo de paz creíble con mínimas concesiones y garantías de seguridad adecuadas. La coalición liderada por Europa parece ofrecer dichas garantías ahora, y Trump podría incluso apoyarlas.

Pero esto no garantiza que el presidente estadounidense no vuelva a ponerse del lado de Putin e impulse un acuerdo excesivamente prorruso en una futura cumbre tripartita. Durante dicha cumbre, incluso si se tratara de una simple ceremonia de firma preestablecida, es muy probable que Trump se salga del guion o que Putin lo manipule para ello.

Esto podría entonces descarrilar de una manera similar a lo que ocurrió durante la disputa en la Casa Blanca entre Trump y Zelensky el 28 de febrero.

Los aliados europeos de Kiev han dejado claro que no abandonarán a Ucrania. A pesar de toda su fanfarronería negociadora, es improbable que Trump asuma un compromiso similar.

* Stefan Wolff es profesor de Seguridad Internacional en la Universidad de Birmingham

Este artículo fue publicado inicialmente en The Conversation. Puedes leer en inglés el original.

