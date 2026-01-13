Confirman que Donald Trump estará en el Foro Económico Mundial de Davos

Noticias

Univision y AFP
Organizadores del Foro Económico Mundial en Davos confirmaron hoy 13 de enero de 2026 que el presidente Donald Trump asistirá al evento.

En ediciones anteriores, Donald Trump ha defendido su visión nacionalista en el Foro Económico Mundial en Davos, lo cual ha desatado opiniones encontradas.

Confirman asistencia de Trump a Davos


Este martes, los organizadores del Foro en Davos confirmaron la presencia del presidente de Estados Unidos con el mensaje “Estamos felices de recibir de nuevo al presidente Trump”.

De acuerdo con la agencia AP, que cita al presidente del foro, Borge Brende, asistirán seis de los siete líderes del G-7, incluido Trump, así como los presidentes Volodymyr Zelenskky, de Ucrania; Ahmad al-Sharaa, de Siria, y otros.

Datos sobre el Foro Económico de Davos:

  • Asistirán 850 directores ejecutivos y presidentes de las principales empresas del mundo.
  • Se prevé la asistencia de más de 3,000 participantes de 130 países.
  • Se espera que 64 jefes de Estado o de gobierno acudan.

Esta sería la tercera ocasión en la que Trump participa en el Foro en Davos, pues ya ha asistido en dos ocasiones como presidente. En 2025 participó por video solo días después de ser inaugurado para su segundo mandato.

El Foro Económico Mundial en Davos se llevará a cabo del 19 al 23 de enero 2026.

