Cuatro estudiantes indios son apuñalados en universidad de Rusia

La Embajada de la India en Rusia confirmó que cuatro estudiantes indios fueron apuñalados cuando se encontraban en la Universidad Médica Estatal de UFA.

Por:N+ Univision
Cuatro estudiantes de la India resultaron heridos durante un ataque con cuchillo en la residencia para alumnos de la Universidad Médica Estata de Ufá en Rusia.

Medios locales informaron sobre un ataque con un arma blanca en el pabellón deportivo de una residencia de estudiantes extranjeros en una universidad de la República de Bashkortostán, Rusia.

La Embajada de India en Rusia señaló que el ataque dejó varios lesionados incluidos los cuatro estudiantes de India.

Informó que funcionarios del Consulado en Kazán se dirigen a la ciudad de Ufá para brindar asistencia a los estudiantes heridos.

La agencia de noticias PTI informó que el responsable sería un adolescente quien ingresó a las instalaciones de la universidad armado, hiriendo a varios estudiantes este sábado 7 de febrero.

De acuerdo con declaraciones de la portavoz del Ministerio del Interior ruso, Irina Volk, el agresor también hirió a dos policías al intentar huir, además de infringirse autolesiones.

El atacante se resistió al arresto, durante el cual dos policías fueron apuñalados. Además, el sospechoso también se autolesionó.
Mayor general Irina Volk, portavoz del Ministerio del Interior de Rusia

