El raro huevo Fabergé que se subastará por más de $26 millones

Video ‘El sueño’ de Frida Kahlo podría convertirse en la obra más cara de una artista femenina

Un raro huevo Fabergé de cristal y diamantes, elaborado para la familia imperial de los Romanov antes de que fuera derrocada por la revolución, será subastado la próxima semana con un valor estimado de más de 20 millones de libras, unos 26.4 millones de dólares.

La casa de subastas Christie’s afirma que el ‘Huevo de Invierno’ es uno de los siete de estos opulentos objetos que quedan en manos privadas. Será puesto a la venta en la sede de Christie’s en Londres el martes.

PUBLICIDAD

El huevo, de 4 pulgadas de alto, está hecho de cristal de roca finamente tallado, cubierto con un delicado motivo de copos de nieve en platino y 4,500 diminutos diamantes. Se abre para revelar una pequeña canasta extraíble de flores de cuarzo con joyas que simbolizan la primavera.

El 'Huevo del Inverno' que será subastado en Londres. Imagen Kirsty Wigglesworth/AP

Margo Oganesian, jefa del departamento de arte ruso de Christie’s, lo comparó con un lujoso Kinder Sorpresa.

El 'Huevo de Invierno' es un magnífico ejemplo de artesanía y diseño, “la ‘Mona Lisa’ de las artes decorativas”, dijo Oganesian.

El huevo fue encargado por el zar Nicolás II para su madre, la emperatriz viuda María Fiódorovna, como regalo de Pascua en 1913.

¿Por qué son tan valiosos los huevos Fabergé?

El artesano Peter Carl Fabergé y su compañía crearon más de 50 de estos huevos para la familia imperial rusa entre 1885 y 1917, cada uno elaborado de manera única y con una sorpresa oculta.

El zar Alejandro III inició la tradición al regalar un huevo a su esposa cada Pascua. Su sucesor, Nicolás II, amplió el obsequio para incluir a su esposa y a su madre.

La familia real Romanov gobernó Rusia durante 300 años antes de ser derrocada por la revolución de 1917. Nicolás y su familia fueron ejecutados en 1918.

Comprado por un comerciante londinense por 450 libras cuando las autoridades comunistas, necesitadas de dinero, vendieron algunas de las joyas artísticas de Rusia en la década de 1920, el ‘Huevo de Invierno’ cambió de manos varias veces.

Se creyó perdido durante dos décadas hasta que fue subastado por Christie’s en 1994 por más de 7 millones de francos suizos, unos 5.6 millones de dólares en ese momento. Se vendió nuevamente en 2002 por 9.6 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Ahora se espera que supere el récord de 18.5 millones de dólares pagado en una subasta de Christie’s en 2007 por otro huevo Fabergé creado para la familia bancaria Rothschild.

Existen 43 huevos imperiales Fabergé que sobreviven, la mayoría en museos.

Mira también: