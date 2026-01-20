Cuba Ministro ruso visita Cuba mientras EEUU endurece presión bajo Trump

El ministro del Interior ruso, Vladimir Kolokoltsev, inició este martes una visita oficial a Cuba para reforzar la cooperación bilateral en un momento de crecientes tensiones con Estados Unidos por la presión del presidente Donald Trump sobre La Habana.

Trump instó este mes a La Habana a "alcanzar un acuerdo", cuya naturaleza no reveló, o pagar un precio similar al de Venezuela, cuyo líder Nicolás Maduro fue derrocado por fuerzas estadounidenses en un bombardeo el 3 de enero.

Venezuela era un aliado clave de Cuba y un proveedor fundamental de petróleo y dinero, que Trump ha prometido cortar.

El ministro ruso fue recibido en el aeropuerto de la capital por su homólogo cubano, Lázaro Alberto Álvarez, indicó la embajada en un mensaje en X acompañado de un vídeo de su llegada.

"Vladimir Kolokoltsev celebrará una serie de reuniones bilaterales y también participará en actividades conmemorativas", detalló.

El embajador ruso en La Habana, Victor Koronelli, agregó también en X que Kolokoltsev llegó la noche del lunes a Cuba "para fortalecer la cooperación bilateral y la lucha contra la delincuencia".

En una declaración al canal estatal Rossiya-1 en el aeropuerto de La Habana, el ministro Kolokoltsev recordó la postura de Moscú sobre el ataque de las fuerzas estadounidenses en Caracas que llevó a la captura del presidente Nicolás Maduro.

"En Rusia consideramos esto como un acto de agresión armada injustificado contra Venezuela", declaró.

"Este acto no puede justificarse de ninguna manera y demuestra una vez más la necesidad de reforzar la vigilancia y de consolidar todos los esfuerzos dirigidos a contrarrestar los factores externos", agregó sin más detalles.

Esta visita se produce en un momento en el que Trump ha multiplicado las amenazas contra Cuba tras la operación militar en Caracas.

Cuba está analizando su preparación militar en caso de una guerra

Cuba convocó una reunión de su Consejo de Defensa Nacional para revisar el estado de alistamiento militar del país ante un eventual escenario de guerra, en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos, informaron medios estatales el domingo.

