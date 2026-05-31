Ucrania (pais)

Un dron impacta contra una central nuclear en Ucrania

Un dron impactó sobre el edificio de turbinas de la Central Nuclear de Zaporiyia, de acuerdo con lo informado por el Organismo Internacional de Energía Atómica; a pesar de ello, las autoridades de la planta afirman que la seguridad operativa del complejo está totalmente garantizada

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Un dron alcanzó la central nuclear de Zaporiyia, en el sur de Ucrania ocupado por Rusia, según informó el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

"Un dron impactó hoy en un edificio de turbinas de la planta, lo que supuestamente provocó un agujero en uno de sus muros", señaló el OIEA, con sede en Viena, en una publicación en X a última hora del sábado, citando a las autoridades locales de la central.

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"Atacar instalaciones nucleares es como jugar con fuego", añadía la publicación, en declaraciones atribuidas al director general del organismo, Rafael Grossi.

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El ataque abrió un agujero en la pared de la sala de máquinas, pero no dañó el equipo principal, según Rosatom, la agencia nuclear pública rusa.

El Ministerio de Defensa ruso precisó por su parte que los daños causados por el dron se encuentran "a diez metros de la sala del reactor".

Situada cerca del frente en el sur de Ucrania, Zaporiyia es la mayor central nuclear de Europa

Moscú y Kiev se han acusado repetidamente de poner en riesgo una catástrofe nuclear con ataques desde que la planta fue capturada por las fuerzas rusas en 2022.

"Hemos dado un paso más hacia un incidente que, con gran probabilidad, afectará incluso a quienes viven muy lejos de las fronteras de Rusia y Ucrania", declaró a medios rusos el director general de Rosatom, Alexéi Lijachov.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania rechazó las acusaciones y afirmó en un comunicado que carecían de " lógica".

"No está claro por qué Ucrania atacaría su propia central nuclear situada en su propio territorio, que ella misma busca recuperar bajo su control soberano", señaló el ministerio.

El domingo, las autoridades de la central nuclear informaron de un nuevo ataque ucraniano que impactó en el taller de transporte de la planta, un lugar que ya ha sido objetivo en varias ocasiones en los últimos meses.

Según la misma fuente, seis autobuses y dos camiones fueron destruidos pese a que la central sigue "funcionando con normalidad" y que su seguridad operativa está "totalmente garantizada".

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