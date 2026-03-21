EE.UU. Ultimátum de Trump a Irán de 48 horas para reabrir el estrecho de Ormuz ante escalada del petróleo El presidente Donald Trump lanzó este sábado un ultimátum de 48 horas contra Irán para que reabra el estrecho de Ormuz por completo, vía esencial para el flujo global de hidrocarburos, bajo la amenaza de atacar las plantas de energía de la República Islámica. Irán amenazó con responder atacando las plantas de energía del Medio Oriente.

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El presidente Donald Trump afirmó el sábado que Estados Unidos "destruirá" las centrales eléctricas iraníes si Teherán no reabre completamente el estrecho de Ormuz, vía clave para el mercado petrolero global, en un plazo de 48 horas.

"Si Irán no ABRE TOTALMENTE, SIN AMENAZAS, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 HORAS a partir de este preciso momento, los Estados Unidos de América atacarán y destruirán sus diversas CENTRALES ELÉCTRICAS, EMPEZANDO POR LA MÁS GRANDE", dijo Trump en una publicación en redes sociales mientras pasa el fin de semana en Florida.

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Desde el inicio del conflicto entre Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, la República Islámica cerró de facto el tránsito de barcos por la vía marítima, que une el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo, y por el cual circula una quinta parte del petróleo y el gas licuado del mundo.

Este interrupción del suministro de hidrocarburos ha disparado los precios del petróleo, que escaló de unos 71 dólares por barril a finales de febrero hasta los actuales 110 dólares, generando presiones inflacionarias globales por el aumento de los combustibles y la incertidumbre sobre el mercado energético.

Poco después del ultimátum de Trump, el Ejército iraní respondió al mandatario estadounidense diciendo que tomaría represalias atacando plantas energéticas y de desalinización en la región.

La amenaza iraní sobre el estrecho de Ormuz provocó que Trump exija a los aliados de EEUU que intervengan para la normalización de la ruta, llamando este viernes incluso "cobardes" a los miembros de la OTAN al reclamarles que "se quejan de los altos precios del petróleo, pero no quieren ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz".

Coalición para el estrecho de Ormuz

Pero este mismo sábado, más de 20 países denunciaron el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán y dijeron estar listos para contribuir a garantizar una navegación segura por este paso crucial para el comercio de hidrocarburos.

"Estamos listos para contribuir a los esfuerzos adecuados para garantizar el paso seguro por el estrecho", dijo este grupo de 22 países, en su mayoría europeos, pero que también incluye Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

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Entre los países se hallan el Reino Unido, Alemania, Francia y Japón.

"Condenamos con la mayor firmeza los recientes ataques de Irán contra buques mercantes desarmados en el golfo, los ataques contra infraestructuras civiles, incluidas las instalaciones petroleras y gasísticas, y el cierre de facto del estrecho de Ormuz", declararon en un comunicado conjunto.

Trump, sin hacer referencia a esta coalición, expresó este sábado que la vía no es responsablidad de EEUU: "El estrecho de Ormuz deberá ser vigilado y controlado, según sea necesario, por otras naciones que lo utilizan —¡Estados Unidos no lo hace!"

A ello añadió que "si se nos solicita, ayudaremos a esos países en sus esfuerzos en Ormuz, pero eso no debería ser necesario una vez que se haya erradicado la amenaza de Irán"

Las fuerzas militares estadounidenses han estado atacando objetivos militares iraníes que afirman constituyen una amenaza iraní para el tránsito por Ormuz.

El jefe del Comando Central de EEUU, el almirante Brad Cooper, afirmó que la capacidad de Irán para atacar buques en el estrecho se había "deteriorado". Dijo que a principios de semana se lanzaron bombas de 5,000 libras sobre una instalación subterránea a lo largo de la costa de Irán utilizada para almacenar misiles de crucero antibuque y lanzamisiles móviles.

Estados Unidos está desplegando tres buques de asalto anfibio más y aproximadamente 2,500 marines adicionales en Oriente Medio, dijo un funcionario a The Associated Press. Otros dos funcionarios estadounidenses confirmaron el despliegue de los buques, sin precisar a dónde se dirigían. Los tres hablaron bajo condición de anonimato para discutir las operaciones.

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Entre otras medidas para aliviar el mercado petrolero, EEUU, junto con los principales países consumidores de petróleo, habían anunciado la liberación de 400 millones de barriles de crudo de reservas estratégicas. La cuota de Washington sería de 172 millones de barriles, en un plazo de 120 días.

Aunado a esto, la administración Trump anunció que levantaría temporalmente las sanciones sobre el petróleo iraní que ya se hubiera cargado en buques hasta el viernes, pero eso no aumenta la producción de petróleo, un factor clave en el aumento de los precios.