Medio Oriente Más de 100 heridos por ataques iraníes a ciudades cercanas a instalación nuclear israelí Irán atacó dos localidades cercanas al principal centro de investigación nuclear de Israel, dejando a más de 100 personas heridas. Teherán lanzó el ataque el sábado, pocas horas después de que su propia planta principal de enriquecimiento nuclear de Natanz fuera objeto de un ataque.

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Irán atacó dos localidades cercanas al principal centro de investigación nuclear de Israel la noche del sábado (hora local), dejando a más de 100 personas heridas, horas después de que su propia planta principal de enriquecimiento nuclear de Natanz fuera atacada, mientras la guerra tomaba un nuevo y peligroso rumbo al inicio de su cuarta semana.

Esta fue la primera vez en la guerra que el centro de investigación nuclear de Israel ha sido blanco de un ataque.

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El ejército israelí afirmó que sus defensas no pudieron interceptar los misiles que impactaron en las ciudades sureñas de Dimona y Arad, separadas por apenas unas 15 millas de distancia. Unas 108 personas resultaron heridas, según informaron los servicios de emergencia.

"Tanto en Dimona como en Arad se lanzaron misiles interceptores que no lograron alcanzar las amenazas, lo que provocó dos impactos directos de misiles balísticos con ojivas que pesaban cientos de kilogramos", informaron los bomberos.

En Dimona se contaron unas 33 personas heridas por el impacto de un misil. Los bomberos informaron que había "daños importantes", con tres edificios afectados y un incendio en uno de ellos.

Las imágenes de AFPTV tomadas en el lugar mostraban un gran cráter excavado en el suelo junto a montones de escombros y metal retorcido.

Los edificios circundantes tenían las ventanas destrozadas y las fachadas gravemente dañadas mientras los equipos de emergencia peinaban la zona.

En el caso de Arad, 75 personas resultaron heridas, con al menos 10 de ellas en estado de gravedad.

Los socorristas y médicos de Magen David Adom (MDA) transportaron a los pacientes hacia los hospitales en ambulancias y unidades móviles de cuidados intensivos, indicó este organismo de socorro, equivalente israelí de la Cruz Roja.

Diez de los heridos están "en estado grave, 13 en condición moderada y 48 afectados ligeramente. Los socorristas del MDA siguen en la búsqueda para localizar otras víctimas" entre los escombros, según la fuente.

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"La guerra no está ni cerca de terminar", declaró el jefe del ejército israelí, el general Eyal Zamir.

En la televisión estatal iraní se informó que el ataque con misiles contra Dimona, en el desierto del Negev, fue una "respuesta" a un ataque anterior contra su propia instalación nuclear en Natanz.

Israel niega responsabilidad sobre el ataque a Natanz

No se produjeron fugas tras el ataque contra la instalación nuclear de Natanz, situada a unas 135 millas al sureste de Teherán, según informó Mizan, la agencia oficial de noticias del poder judicial iraní.

El organismo de control nuclear de la ONU ha señalado que la mayor parte de los aproximadamente 440 kilogramos (970 libras) de uranio enriquecido de Irán se encuentra en otro lugar, bajo los escombros de su instalación de Isfahán. La Agencia Internacional de Energía Atómica declaró en redes sociales que estaba investigando el ataque.

El ejército israelí afirmó que "no tenía conocimiento" de ningún ataque suyo en ese lugar. El Pentágono se negó a hacer comentarios. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, señaló que tales ataques representaban un "riesgo real de desastre catastrófico en todo el Medio Oriente".

Sin embargo, la respuesta de Teherán llegó contra el programa nuclear de Israel. Se cree que Israel es la única nación de Medio Oriente con armas nucleares, aunque sus líderes se niegan a confirmar o desmentir su existencia.

En Dimona se encuentra una instalación que, según la opinión generalizada, alberga el único arsenal nuclear de Oriente Medio.

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El OIEA declaró que no había recibido informes de daños en el centro israelí ni de niveles anormales de radiación.