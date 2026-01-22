Noticias Exfiscal Smith defiende investigaciones contra Trump en medio de enfrentamiento en el Congreso de EEUU El exfiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, defendió sus investigaciones sobre Trump en una audiencia pública ante el Congreso.

Video Departamento de Justicia despide a más de una docena de fiscales que investigaron a Trump

El exfiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, defendió este jueves 22 de enero sus investigaciones contra el presidente Donald Trump en una audiencia pública en el Congreso en la que reiteró que su actuación no tuvo tintes políticos.

Smitth dijo en alusión a Trump ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes que “nadie debería estar por encima de la ley en nuestro país, y la ley exigía que rindiera cuentas. Así que eso fue lo que hice”.

El mes pasado, Smith testificó a puerta cerrada, pero regresó al Comité Judicial para una audiencia pública que le brindó al fiscal un foro para dirigirse al Congreso y al país en general sobre la amplitud de las pruebas que recopiló durante las investigaciones sobre Trump.

Dichas investigaciones penales de Smith en Washington, D.C. y Florida siguieron a Trump durante su campaña presidencial republicana de 2024.

WASHINGTON, DC - AUGUST 01: Special Counsel Jack Smith delivers remarks on a recently unsealed indictment including four felony counts against former U.S. President Donald Trump on August 1, 2023 in Washington, DC. Trump was indicted on four felony counts for his alleged efforts to overturn the 2020 election. (Photo by Drew Angerer/Getty Images) Imagen Drew Angerer/Getty Images



La audiencia, que duró una hora , se dividió entre partidos; por una parte, los legisladores republicanos intentaron socavar al exfuncionario del Departamento de Justicia.

Mientras que los demócratas intentaron obtener testimonios perjudiciales sobre la conducta de Trump y acusaron a sus homólogos republicanos de intentar reescribir la historia.

Altercado durante audiencia de Jack Smith

Durante la audiencia, un exoficial de policía que defendió el Capitolio el 6 de enero de 2021 se enfrentó a Ivan Raiklin, un exreservista del Ejército y defensor de la conspiración sobre las elecciones de 2020.

El exoficial de la Policía Metropolitana de DC, Michael Fanone, encaró a Raiklin con improperios mientras era sostenido por sus propios compañeros.

Finalmente, Fanone fue escoltado fuera de la audiencia para que esta continuara sin mayores interrupciones y el enfrentamiento no escalara.

Incidente durante audiencia pública de Jack Smith. Foto: AP Imagen Mark Schiefelbein/AP

Trump pide que Smith sea procesado

Tras la comparecencia de Smith, el presidente Trump pidió que el exfiscal sea procesado por sus acciones, que dijo, destruyeron la vida de personas inocentes.