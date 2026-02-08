Donald Trump Donald Trump celebra “arrolladora victoria” de Sanae Takaichi en elecciones legislativas de Japón Donald Trump felicitó a la primera ministra japonesa Sanae Takaichi por la “arrolladora victoria” de su coalición en las elecciones legislativas de Japón, que perfila una mayoría de dos tercios en la Cámara Baja.

El presidente Donald Trump celebró el domingo la "arrolladora victoria" en las elecciones legislativas japonesas de la primera ministra Sanae Takaichi, a quien le deseó un "gran éxito" en la implementación de su programa ultraconservador.

"Fue un honor para mí apoyarla a usted y a su coalición. Le deseo un gran éxito en la implementación de su programa conservador, centrado en la paz a través de la fuerza", escribió Trump en una publicación en su red Truth Social.

La coalición gobernante de Takaichi se encaminaba a obtener una mayoría de dos tercios en la poderosa Cámara Baja, según proyecciones difundidas por los medios japoneses.

Las políticas de Takaichi

La primera ministra quiere impulsar un cambio significativo hacia la derecha en las políticas de Japón en seguridad, inmigración y otras. Hirofumi Yoshimura, líder del JIP —socio de derecha del PLD—, ha dicho que su partido servirá como un "acelerador" para este impulso.

Recientemente, Japón ha visto a los populistas de extrema derecha ganar terreno, tales como el partido nacionalista y antiglobalista Sanseito. Las encuestas a pie de urna indicaban un gran avance para Sanseito.

La primera gran tarea para Takaichi cuando la cámara baja se reúna de nuevo a mediados de febrero es trabajar en un proyecto de ley de presupuesto, retrasado por las elecciones, para financiar medidas económicas que aborden el aumento de los costos y los salarios estancados.

Takaichi se ha comprometido a revisar las políticas de seguridad y defensa para diciembre con el fin de reforzar las capacidades militares de Japón, levantando una prohibición sobre las exportaciones de armas y alejándose aún más de los principios pacifistas de posguerra del país.

Ha estado impulsando políticas más estrictas sobre extranjeros, antiespionaje y otras medidas que resuenan entre una audiencia de extrema derecha, pero que, según los expertos, podrían socavar los derechos civiles.

Takaichi también quiere aumentar el gasto en defensa en respuesta a la presión de Trump para que Japón relaje sus restricciones presupuestarias.

Ahora tiene tiempo para trabajar en estas políticas, pues las próximas elecciones son hasta 2028.

Políticas divisivas

Aunque Takaichi indicó que desea obtener apoyo para políticas que en Japón son consideradas divisivas, en gran medida evitó hablar sobre formas de financiar el creciente gasto militar, cómo solucionar la tensión diplomática con China y otros temas.

Es improbable que su giro hacia la derecha modifique la dirección de la política exterior de Japón, y se prevé que Takaichi mantenga buenas relaciones con Corea del Sur, dadas las preocupaciones que ambos países comparten sobre las amenazas de Corea del Norte y China.

Pero a Seúl le preocuparía un intento japonés de revisar la constitución pacifista del país o de seguir fortaleciendo el poderío militar debido al pasado bélico de Japón, apuntó Leif-Eric Easley, profesor de estudios internacionales en la Universidad de Mujeres Ewha en Seúl.

En sus discursos de campaña, Takaichi habló con entusiasmo sobre la necesidad de que haya un gasto gubernamental preventivo para financiar "inversiones en gestión de crisis y crecimiento", como medidas para fortalecer la seguridad económica, la tecnología y otras industrias.

Takaichi también busca impulsar medidas más estrictas sobre inmigración, incluidos requisitos más estrictos para los extranjeros dueños de propiedades y un límite en el número de residentes extranjeros.

Las elecciones del domingo "subrayan una tendencia problemática en la política japonesa, en la que la supervivencia política tiene prioridad sobre los resultados de políticas sustantivas", señaló Masato Kamikubo, profesor de política de la Universidad de Ritsumeikan. "Cada vez que el gobierno intenta reformas necesarias pero impopulares... se avecinan los siguientes comicios".

