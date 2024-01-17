Crece el conflicto en Medio Oriente: guerra Israel-Hamas, ataques de hutíes y tensiones con Irán

Video Las imágenes del ataque de EEUU y Reino Unido a los rebeldes hutíes en Yemen

El bombardeo de Irán con misiles y drones a objetivos en Pakistán, junto a la oleada de ataques estadounidenses y de aliados a rebeldes hutíes en el mar Rojo en los últimos días, aumentan los temores de que la guerra de Israel contra Hamas en la Franja de Gaza se extienda en el Medio Oriente.

La mañana de este miércoles el gobierno de Pakistán denunció la muerte de dos niños en un bombardeo de Irán, tras ataques similares de Teherán en Irak y Siria.

Horas más tarde, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hosein Amir Abdollahian, afirmó que su país efectuó un bombardeo en Pakistán, al que definió como "país amigo y hermano", con el objetivo de atacar a un "grupo terrorista antiiiraní" denominado Jaish al Adl.

Sin embargo, Pakistán llamó a su embajador en Teherán e impidió el regreso a Islamabad del representante diplomático iraní, anunció más tarde la Cancillería.

Milicias hutíes. Imagen AP

El grave incidente se suma a las operaciones militares que llevan a cabo fuerzas estadounidenses y británicas en el mar Rojo con el fin de detener los atentados de los rebeldes hutíes de Yemen contra embarcaciones que circulan por esa importante vía marítima.

Desde que el devastador ataque de Hamas contra Israel del 7 de octubre desató una enorme campaña por tierra y aire por parte de las fuerzas israelíes, Estados Unidos y otros de aliados han expresado su preocupación de que el conflicto se expanda hasta convertirse en una guerra regional más amplia.

Funcionarios diplomáticos y militares de Estados Unidos han hecho viajes urgentes por todo Oriente Medio para tratar de reducir las tensiones, pero el gran número de víctimas palestinas (sobre las 24,000 según autoridades gazatíes) ha provocado indignación en parte del mundo musulmán y se ha mencionado como un motivo para algunos de los ataques.

Los hutíes no cesan sus ataques contra embarcaciones en el mar Rojo

Desde noviembre, los hutíes han realizado repetidos ataques contra embarcaciones en el mar Rojo, afirmando que se trata de una venganza por la ofensiva israelí contra Hamas. Pero con frecuencia han atacado barcos con poca o nula relación con Israel, poniendo en peligro el tránsito marítimo en una ruta clave para el comercio mundial.

En días recientes y en rápida sucesión, los hutíes dispararon un misil de crucero antibuque contra un destructor de la Marina estadounidense el fin de semana, el cual fue derribado.

El lunes, atacaron un barco Gibraltar Eagle, propiedad de Estados Unidos, en el Golfo de Adén, causando daños pero no víctimas. Los ataques se produjeron a pesar del bombardeo que emprendieron el viernes aviones de combate y buques de Estados Unidos y Reino Unido contra más de 60 objetivos hutíes en 28 ubicaciones

Este martes los rebeldes reivindicaron el ataque contra un transporte granero griego en el mar Rojo, una operación llevada a cabo "con varios misiles", y advirtieron que continuarán sus acciones "para defender a Yemen y en solidaridad con el pueblo palestino".

En esta imagen proporcionada por la Armada de EEUU, el buque de desembarco anfibio USS Carter Hall y el buque de asalto anfibio USS Bataan transitan por el estrecho de Bab al-Mandeb el 9 de agosto de 2023. Imagen Mass Communications Spc. 2nd Class Moises Sandoval/AP

Según un comunicado de los rebeldes, el buque 'Zografia' se dirigía a Israel cuando fue atacado frente a la costa de Yemen, después de que "su tripulación rechazara las llamadas (...) y los repetidos mensajes de advertencia de las fuerzas navales" de los hutíes.

De acuerdo con el sitio web de seguimiento de embarcaciones Vessel Finder, el 'Zografia' se dirigía a Suez, Egipto, no a Israel.

En su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, advirtió que el cúmulo cada vez mayor de ataques hutíes significa que los aliados deben “mantenerse atentos ante la posibilidad de que, en lugar de avanzar hacia una reducción de la violencia, estamos en camino a una escalada que tenemos que manejar”.

Para enfatizar la gravedad de la situación, Washington volverá a incluir a los hutíes en la lista de entidades "terroristas" debido a sus repetidos ataques contra el transporte marítimo internacional, dijo un alto funcionario de la administración estadounidense a periodistas.

La designación no entra en vigor hasta dentro de 30 días y podría ser levantada "si los hutíes cesan sus ataques".

El apoyo de Irán a los hutíes

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ha elogiado las acciones de los hutíes en el mar Rojo.

Si bien Teherán proporciona armas y apoyo a los rebelde de Yemen, no está claro qué tanto ha ayudado a planear o dirigir los ataques.

Teherán lanzó el lunes su propio ataque contra intereses israelíes, disparando misiles cerca del consulado estadounidense en el norte de Irak, contra lo que según su declaración se trataba de una sede del Mosad, la agencia de inteligencia israelí.

Cuatro civiles murieron y seis más resultaron heridos en el ataque en Erbil, sede de la región kurda semiautónoma, de acuerdo con el gobierno regional kurdo. La Guardia Revolucionaria de Irán dijo en una declaración que también disparó varios misiles balísticos contra “operaciones terroristas” en Siria, que incluían objetivos del grupo Estado Islámico que fueron destruidos

Los navy SEALS desaparecidos en una operación antiterrorista

En medio de los más recientes ataques, elementos de las fuerzas especiales SEAL de la Armada estadounidense incautaron partes de misiles de fabricación iraní y otras armas en un barco que iba dirigido a los rebeldes hutíes de Yemen durante una operativo realizado la semana pasada en el que dos de sus comandos continúan desaparecidos, informaron las fuerzas armadas de Estados Unidos el martes.

La redada constituye la incautación más reciente de cargamentos de armas para los rebeldes que llevan a cabo la Armada estadounidense y sus aliados.

Mientras abordaban la embarcación en un mar agitado, un elemento del grupo SEAL fue derribado por el oleaje y uno de sus compañeros fue tras él. Ninguno ha sido localizado.

Finalmente, la Armada estadounidense hundió el barco que transportaba las armas y detuvo a los 14 miembros de la tripulación. Los hutíes no han reconocido la incautación, y la misión de Irán ante Naciones Unidas no respondió a una solicitud de comentarios.

Una resolución de Naciones Unidas prohíbe la transferencia de armas a los rebeldes hutíes. Teherán ha negado desde hace tiempo que suministre armas a los rebeldes, a pesar de que existen pruebas físicas, se han producido numerosas incautaciones, y de que los expertos relacionan las armas con Irán.

Con información de AP y AFP.