Lo que se sabe de la desaparición de dos Navy SEALs durante una misión en el golfo de Adén

Video Estas son las poderosas y avanzadas armas con que EEUU y Reino Unido atacaron a los hutíes en Yemen

La Armada de Estados Unidos desplegó una enorme operación de búsqueda y rescate en el golfo de Adén para tratar de localizar a dos miembros de su fuerza élite, conocida como Navy SEAL, desaparecidos desde el jueves de la semana pasada, informó un funcionario de defensa de EEUU.

Según el funcionario, los dos militares desaparecidos formaban parte de una misión de captura de un barco que transportaba componentes para misiles balísticos iraníes de mediano alcance con destino a Somalia.

Misión en aguas con fuerte oleaje

El funcionario dijo que la tripulación del pequeño barco interceptado, que no tenía bandera de ningún país, iba a entregar las piezas, incluyendo ojivas y motores, a otro barco frente a la costa de Somalia.

La Armada reconoció que la embarcación tenía un historial de transporte de armas ilegales desde Irán a Somalia, dijo el funcionario que habló bajo condición de anonimato para discutir detalles que no han sido hechos del conocimiento público.

Los dos desaparecidos, que operaban desde el buque de expediciones marítimas USS Lewis B. Puller de la Armada, viajaron en pequeñas embarcaciones de operaciones especiales manejadas por una tripulación especializada hasta llegar al barco interceptado.

Según The Washington Post, durante la operación nocturna, respaldada por helicópteros y drones, uno de los SEAL se resbaló de una escalera mientras intentaba subir al barco, mientras que el segundo, al ver a su compañero caer al agua, se lanzó para ayudarlo. Ambos fueron arrastrados por el fuerte oleaje.

El resto del equipo enfrentó a los 14 tripulantes de la pequeña embarcación, quienes fueron sometidos y detenidos antes de registrar el barco, para luego confiscar armas y los componentes, y abrir agujeros en su casco para hundirlo.

La tripulación del barco interceptado carecía de documentación oficial, lo que permitió al equipo de abordaje registrarlo, dijo el funcionario.

Tienen esperanzas de hallar a los soldados con vida

Funcionarios estadounidenses han dicho que las aguas del golfo de Adén son cálidas y los Navy SEAL están entrenados para este tipo de emergencias por lo que tienen esperanzas de hallarlos con vida.

Un comunicado del general Michael Erik Kurilla, jefe del Comando Central de Estados Unidos, calificó el esfuerzo de búsqueda de “exhaustivo”.

La Armada de Estados Unidos lleva a cabo regularmente misiones de intercepción en el área en las que ha decomisado armas en barcos en ruta a Yemen para proveer a los hutíes respaldados por Irán.

Los funcionarios han aclarado que la misión de los SEALs no estaba relacionada con la operación ‘Guardián de la Prosperidad’, cuyo objetivo es brindar protección a buques comerciales en el Mar Rojo, ni a los ataques de represalia que Estados Unidos y Reino Unido han llevado a cabo en Yemen durante los últimos dos días.

No se han dado a conocer las identidades de los SEAL objeto de la búsqueda.

Con información de The Associated Press.