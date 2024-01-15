Caza derriba un misil disparado por los hutíes contra un destructor de EEUU en el mar Rojo

Video Estados Unidos ataca y hunde barcos hutíes en el mar Rojo por primera vez

Rebeldes hutíes en Yemen lanzaron un misil de crucero antibuques contra un destructor estadounidense en el mar Rojo el domingo, aunque un caza estadounidense lo derribó.

El incidente se suma a otros ataques de la milicia proiraní que han afectado el tráfico naviero global durante la guerra de Israel contra Hamas en la Franja de Gaza, según las autoridades.

Se trata del primer ataque de los hutíes reportado por Estados Unidos desde que Washington y sus países aliados comenzaron a atacar el viernes a los rebeldes tras semanas de agresiones contra mercantes en el mar Rojo.

El misil hutí del domingo iba dirigido contra el USS Laboon, un destructor de clase Arleigh Burke que opera en la zona sur del Mar Rojo, según, un comunicado del Comando Central del Ejército estadounidense.

El proyectil salió desde cerca de Hodeida, una ciudad portuaria del Mar Rojo que los hutíes controlan desde hace tiempo, señaló Estados Unidos, que dijo que no se habían reportado daños ni heridos.

Otro misil hutí impacta en un carguero estadounidense

Durante la mañaa del lunes, los hutis dispararon nuevamente un misil que impactó en un carguero operado y de propiedad estadounidense, pero causó daños menores y siguió su rumbo, informó el Mando Central de Estados Unidos en un comunicado.

Se trata del carguero M/V Gibraltar Eagle, con bandera de las Islas Marshall propiedad de la empresa estadounidense Eagle Bulk y operado por ella.

El comunicado del Mando Central dice que no hub heridos a bordo y que la embarcación prosiguió su camino.

La agencia de seguridad marítima de Reino Unido reportó que el incidente tuvo lugar aproximadamente a 95 millas náuticas al sureste de Adén.

"Se aconseja a los buques que transiten con precaución e informen de cualquier actividad sospechosa a UKMTO", dijo la agencia británica.

La Casa Blanca no descarta nuevas acciones contra los hutíes

Los hutíes se han centrado en ese crucial corredor que conecta los cargamentos de energía y mercancías de Asia y Oriente Medio con el Canal de Suez y desde allí con Europa. Los ataques en protesta por la guerra entre Israel y Hamas amenazan con convertir ese conflicto en una conflagración regional más amplia.

Los hutíes, un grupo rebelde chií aliado con Irán que tomó la capital yemení en 2014, no reconocieron el ataque en un primer momento.

No estaba claro si Estados Unidos tomaría represalias por el último ataque, aunque el presidente Joe Biden ha dicho que no dudará “en dirigir más medidas para proteger a nuestra gente y el libre flujo del comercio internacional si fuera necesario”.

Los ataques liderados por Estados Unidos alcanzaron 28 puntos en su primer día y golpearon más de 60 objetivos con misiles de crucero y bombas lanzadas desde cazas, barcos militares y un submarino. Entre los lugares alcanzados había depósitos de armas, radares y centros de mando, incluso en zonas remotas de montaña, según Estados Unidos.



Los hutíes aún no han reconocido el alcance de los daños por los ataques, que según dijeron mataron a cinco de sus soldados e hirieron a otros seis.

Las fuerzas estadounidenses continuaron el sábado con un ataque a un radar de los hutíes. Los ataques han reducido el tráfico naviero por el mar Rojo. La Armada estadounidense advirtió el viernes a los barcos con bandera de Estados Unidos que se mantuvieran alejados de zonas en torno a Yemen en el mar Rojo y el Golfo de Adén durante 72 horas tras los ataques iniciales.

Por su parte, los hutíes afirmaron sin presentar pruebas que Estados Unidos había atacado un lugar cerca de Hodeida el domingo en torno a la misma hora que el fuego de misil de crucero. Washington y Londres no reportaron ningún ataque, lo que sugería que la detonación podría deberse a un fallo de un misil hutí.

