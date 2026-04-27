Noticias Suprema Corte examinará y decidirá el futuro de TPS para haitianos y sirios este miércoles 29 de abril Desde que el presidente republicano volvió, ha tratado de eliminar la autorización a diversas naciones que permiten que personas extranjeras se queden en Estados Unidos

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La Corte Suprema escuchará, el miércoles 29 de abril, argumentos legales acerca de si la administración tiene la facultad de cancelar el Programa de Estatus de Protección Temporal ( TPS) para los ciudadanos haitianos y sirios en Estados Unidos.

Desde que el presidente republicano volvió, ha tratado de eliminar la autorización a diversas naciones que permiten que personas extranjeras se queden en Estados Unidos. A continuación te explicamos en qué consiste.

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¿Qué es el Programa de Estatus de Protección Temporal (TPS)?

El programa de estatus de Protección Temporal se creó en 1990 con el fin de que ciudadanos extranjeros que no puedan regresar a su país de manera segura por un desastre natural, conflicto armado, etc, puedan quedarse a trabajar en el país.

Los encargados de designar a los ciudadanos son el Departamento de Seguridad Nacional, el cual tiene un periodo que se puede extender durante 6 meses si no se publica la extensión o cancelación.

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¿Por qué Haití y Siria tienen el permiso?



La Secretaría de Seguridad Nacional ( DHS) otorgó en el año 2012 a Siria el Estatus de Protección Temporal ( TPS) por la brutal represión y las condiciones deterioradas de la nación por el dictador Bashar al-Asad. Con el paso de los años, este permiso se ha ido renovando.

En el año 2010 ocurrió un terremoto en Puerto Príncipe, la capital de Haití, que causó la muerte de más de 200 mil personas y más de 300 mil heridos, por lo que el Departamento de Seguridad Nacional ( DHS) le dio el permiso durante 18 meses, pero este se extendió.

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Kristi Noem declaró que las naciones ya no se encuentran bajo las condiciones del permiso





Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional, comunicó en 2025 que la gestión del presidente Donald Trump tenía la intención de eliminar los permisos de Estatus de Protección Temporal ( TPS). Esto se explica porque el nuevo gobierno estaba intentando establecer una gobernanza institucional en Siria y no existían condiciones adversas en Haití para que los ciudadanos no quisieran volver a su país.