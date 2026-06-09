Noticias Se estrella un helicóptero militar de EE. UU. cerca de Ormuz; Trump dice que los pilotos están bien El accidente ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada del martes frente a la costa de Omán mientras realizaba patrullaje, informó en un comunicado posterior el Comando Central del ejército estadounidense.

Video Medio Oriente hoy 9 de junio | Donald Trump prevé un acuerdo de paz con Irán en pocos días

Un helicóptero de ataque Apache del ejército de Estados Unidos se estrelló en la madrugada del martes cerca del estrecho de Ormuz, y el presidente Donald Trump afirmó que los dos tripulantes a bordo no resultaron heridos en el incidente cerca de la estratégica vía marítima, que Irán ha cerrado de facto durante la guerra.

Las causas del accidente seguían sin estar claras en un Oriente Medio que aún se recuperaba del intercambio de fuego entre Irán e Israel en la víspera, en el mayor golpe, por el momento, al frágil alto el fuego en la guerra con Irán. La televisión estatal iraní informó el martes que los ataques israelíes mataron al menos a dos miembros de las unidades de defensa aérea del país.

PUBLICIDAD

Desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a atacar a Irán el 28 de febrero, la guerra ha sacudido la economía mundial, ha incrementado el precio de la energía en todo el mundo y ha encarecido muchos productos básicos, incluidos los alimentos. Las autoridades no han logrado convertir el alto el fuego de abril en un acuerdo que ponga fin de manera permanente al conflicto, particularmente mientras Israel intensifica y amplía su campaña militar en el Líbano contra el grupo político-paramilitar Hezbollah, que cuenta con el respaldo de Teherán.

Video Lo último sobre guerra con Irán: ¿Qué se sabe sobre la relación entre Trump y Netanyahu hoy?



Trump, hablando con periodistas en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York, después de asistir a las Finales de la NBA la noche del lunes, reconoció el accidente.

“Los pilotos están bien. Sí”, afirmó. "Nadie resultó herido. Vamos a emitir un informe mañana. Pero los pilotos están bien”.

El accidente ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada del martes frente a la costa de Omán mientras realizaba patrullaje, informó en un comunicado posterior el Comando Central del ejército estadounidense. La tripulación fue rescatada en un plazo de dos horas y se encontró estable, agregó.

Los helicópteros Apache han sido un recurso para las fuerzas estadounidenses en su aplicación del bloqueo a los envíos de crudo y los petroleros iraníes, con el que se busca presionar a Teherán para que alcance un acuerdo. Los helicópteros también han sido utilizados por Emiratos Árabes Unidos para derribar drones iraníes durante la guerra con Irán.

PUBLICIDAD

The New York Times fue el primero en informar sobre el accidente.

Video Israel e Irán rompen el cese al fuego con un nuevo intercambio de misiles en Oriente Medio hoy 8 de junio

Trump insiste en que el acuerdo con Irán está cerca

Trump también manifestó un renovado optimismo sobre las negociaciones con Irán.

“Tenemos una buena posibilidad” de firmar un acuerdo en “dos o tres días”, manifestó sin ofrecer detalles acerca de los motivos para ese nuevo optimismo. En los dos meses transcurridos desde el alto el fuego, Trump ha pronosticado repetidamente que el acuerdo está cerca.

“Estamos muy cerca de tener un acuerdo muy, muy bueno, sólido y poderoso”, apuntó el mandatario. "Si vamos y bombardeamos —algo que podríamos hacer muy fácilmente si queremos, y pasamos otras dos o tres semanas bombardeando—, no les quedará absolutamente nada. Pero no tendrán el estrecho abierto durante meses”.

"Si llevamos a cabo el bombardeo, ya saben, mucha gente va a morir. ¿Quién quiere hacer eso? Yo no", agregó.

Video Cámara de Representantes aprueba resolución para limitar las acciones militares de Trump contra Irán

Los mediadores, encabezados principalmente por Pakistán, han intentado durante semanas cerrar un acuerdo. Pero tanto Irán como Estados Unidos han adoptado posturas férreas.

Washington quiere que Teherán renuncie a su reserva de uranio altamente enriquecido, que se cree que sigue sepultada en el país tras los ataques aéreos estadounidenses en la guerra de 12 días en 2025. Pero la República Islámica se niega y exige el alivio de las sanciones. También quiere que se liberen activos congelados incluso antes de que exista un acuerdo definitivo, algo que Trump rechazó.

Antes de los comentarios de Trump acerca de las negociaciones, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, indicó el lunes que, hasta ahora, las palabras del mandatario sobre un posible acuerdo “contradecían las secciones acordadas, mostrando que (Estados Unidos) no busca ni un alto el fuego ni el diálogo”.

PUBLICIDAD

La continuidad de los combates entre Israel y Hezbollah es también una prioridad importante para Irán. El jefe del ejército libanés, el general Rodolphe Haykal, viajó a Pakistán el martes, donde se reunió con su homólogo, el mariscal de campo Asim Munir, quien ha sido una figura clave en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos.

La visita de Haykal se produce mientras el gobierno del Líbano adopta una postura cada vez más dura sobre Hezbollah, pero sigue sin poder desarmar a la poderosa milicia. Hezbollah agradeció el martes a Irán por atacar a Israel “en defensa de nuestro pueblo libanés”, lo que sugiere que el gobierno libanés debería aprovechar esta oportunidad para mejorar las relaciones con Teherán.

Video Donald Trump advierte a Benjamín Netanyahu que Israel podría quedarse solo frente a Irán

Israel emite advertencia para Tiro

Por su parte, el ejército israelí emitió el martes un aviso de evacuación para Tiro, en el sur de Líbano, incluyendo su barrio cristiano, que hasta ahora se ha librado de los destructivos ataques aéreos sobre la ciudad portuaria.

La semana pasada, Israel advirtió a los barrios cristianos de Tiro que creía que había miembros de Hezbollah entre ellos. Muchos musulmanes chiíes libaneses huyeron a esas zonas mientras los ataques israelíes golpeaban la zona costera mediterránea las últimas dos semanas.