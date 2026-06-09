Noticias Un árbitro haría historia en la Copa Mundial, pero Estados Unidos le negó la entrada. ¿Quién es Omar Abdulkadir Artan? Omar Abdulkadir Artan permaneció durante 11 horas bajo interrogatorio en el aeropuerto de Miami, donde fue cuestionado sobre su viaje, la política de su país y presuntos vínculos de seguridad, antes de ser retenido y enviado de regreso a Estambul

Video Omar Artan: árbitro somalí deportado en Estados Unidos rompe el silencio

La carrera de Omar Abdulkadir Artan parecía vivir su mejor momento. Tras ser nombrado el mejor árbitro masculino de África en 2025 y dirigir algunos de los partidos más importantes del continente, el somalí recibió la designación de la FIFA para participar en el Mundial. Su presencia en el torneo lo habría convertido en el primer árbitro de Somalia en la Copa del Mundo, un logro histórico para una nación con escasa representación en las grandes competiciones internacionales.

Del reconocimiento continental a quedar fuera del Mundial 2026

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Sin embargo, su camino hacia el torneo se detuvo abruptamente al llegar a Estados Unidos, en una situación que terminó marcando el giro más importante de su carrera. Las autoridades migratorias le negaron la entrada al país cuando aterrizó en Miami, lo que derivó posteriormente en su exclusión del Mundial por parte de la FIFA.

Artan había sido incluido hace apenas dos meses en la lista oficial de árbitros designados para la Copa del Mundo. Su nombramiento fue celebrado en Somalia y en el fútbol africano, especialmente después de haber sido distinguido como el mejor árbitro masculino del continente en 2025.

Según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ( CBP), el árbitro fue declarado inadmisible tras una revisión adicional relacionada con "preocupaciones de verificación". La agencia no ofreció detalles específicos sobre los motivos de la decisión.

De acuerdo con reportes publicados por The New York Times, Artan permaneció durante varias horas bajo interrogatorio en el Aeropuerto Internacional de Miami. Durante ese proceso, explicó que respondió preguntas relacionadas con el motivo de su viaje, la situación política de Somalia y el grupo extremista Al-Shabab. También mostró documentos emitidos por la FIFA y pruebas de su trayectoria profesional.

Tras la inspección, fue retenido temporalmente y posteriormente enviado de regreso a Estambul, ciudad desde la que había viajado hacia Estados Unidos. El árbitro aseguró que contaba con una visa válida y toda la documentación requerida para participar en las actividades previas al Mundial.

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La situación ha llamado la atención debido a que Somalia figura entre los países afectados por nuevas restricciones migratorias implementadas por la administración del presidente Donald Trump. Funcionarios somalíes han sugerido que la negativa podría estar relacionada con esas políticas más que con alguna acusación particular contra el árbitro.

La FIFA confirmó posteriormente que Artan no podrá participar en el torneo debido a que no logró ingresar al país anfitrión para incorporarse a la concentración arbitral. El organismo señaló que las decisiones migratorias corresponden exclusivamente a las autoridades nacionales y no a la federación internacional.

Más allá de la polémica, la trayectoria de Artan había sido considerada un símbolo de superación para Somalia. El árbitro dirigió recientemente el partido decisivo de la final de la Liga de Campeones de África y se había ganado reconocimiento internacional por su desempeño en competiciones continentales.

En una entrevista reciente, recordó las dificultades que enfrentó para desarrollar su carrera en un país marcado durante años por la violencia y la inestabilidad. Relató que, en ocasiones, debía modificar sus rutas de entrenamiento debido a explosiones o incidentes de seguridad en Mogadiscio.