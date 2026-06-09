Noticias Furia en Pakistán: Médicos indignados toman las calles tras el brutal ataque con ácido contra una doctora Un hecho ocurrido en un hospital de Pakistán ha desencadenado protestas y huelgas entre trabajadores de la salud, reavivando el debate sobre la seguridad de las mujeres en sus lugares de trabajo

Video Medio oriente desconocido | Pakistán y el asesinato de mujeres por honor

Un ataque con ácido contra una médica ha conmocionado al sector sanitario de Pakistán, provocando huelgas y una protesta el martes para exigir seguridad y justicia para la víctima.

Según la oficina del primer ministro provincial, un hombre arrojó ácido a Mahnoor Nasir en el hospital donde se encuentra hospitalizada en la ciudad sureña de Quetta el sábado, causándole quemaduras en el 7% de su cuerpo.

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Según las autoridades, los agentes abatieron al presunto autor del crimen, Humayun Shah, un ascensorista del centro médico, en una estación de autobuses cuando intentaba escapar.

Nasir está recibiendo tratamiento especializado en Karachi, la ciudad más grande de Pakistán, y puede que necesite un trasplante de piel en el extranjero, dijo Shahid Rind, portavoz del primer ministro de la provincia de Baluchistán.

Este caso ha puesto de relieve el riesgo de violencia y las desigualdades sociales a las que se enfrentan las mujeres en Pakistán, donde el temor al acoso y a los ataques ha exacerbado la creciente escasez de médicos.

Las encuestas sugieren que alrededor de un tercio de las mujeres abandonan la profesión sanitaria después de graduarse, a pesar de ser más numerosas que los hombres en las facultades de medicina (representan más del 80% del alumnado).

"Es un incidente trágico, pero tendrá efectos negativos en la educación femenina, ya que si los hospitales no son seguros, ¿quién se atreverá a enviar a sus hijas a estudiar y ejercer la medicina?", declaró a la agencia de noticias AFP la doctora Zeenat Shawani, residente en Baluchistán.

Si bien esta nación del sur de Asia ha tipificado como delito los ataques con ácido, que a menudo tienen como objetivo a las mujeres, con fuertes penas de prisión, una organización que representa a los médicos que inician su carrera profesional denunció un "fallo de seguridad catastrófico".

"El incidente se produjo debido a las insuficientes medidas de seguridad en el hospital, y debería investigarse a fondo cómo un ascensorista pudo traer ácido y arrojárselo a una doctora a plena luz del día", declaró a la AFP Hai Baloch, presidente de la rama de Baluchistán de la Asociación de Jóvenes Médicos.

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'Estado de miedo'

Los miembros de la asociación interrumpieron sus labores y protestaron en el hospital donde tuvo lugar el ataque el martes, y decenas de ellos se sentaron bajo una pancarta que decía "Justicia para el Dr. Manoor".

Anunciaron que suspenderían la atención médica no urgente hasta que se cumplieran sus demandas de mayor seguridad y una investigación.

El inspector general de la policía de Quetta, Imran Shaukat, declaró a la AFP que se ha iniciado una investigación. Sin embargo, ni la investigación oficial ni la muerte del presunto agresor han contribuido a calmar la preocupación de muchas mujeres por la violencia en el trabajo.

"Las médicas y paramédicas viven con el temor constante de ser acosadas, violadas y sometidas a violencia en estos hospitales", declaró a la AFP la doctora Shazia Khapulwak, residente en Quetta.

"Una mujer llamada Mahnoor lucha por su vida en Karachi, mientras que cientos de mujeres como ella se ven obligadas a vivir bajo sistemas de discriminación y explotación", afirmó.

La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán organizó una protesta en Quetta para exigir seguridad para las mujeres que trabajan en hospitales gubernamentales y una regulación más estricta de la venta de ácido.

"¿Por qué el gobierno no toma medidas contra la venta libre de ácido en el mercado abierto?", dijo Kashif Panezai, vicepresidente de la sección de Baluchistán de la organización.

Violencia "brutal"

Las Naciones Unidas también condenaron la violencia "brutal". "Los ataques con ácido se encuentran entre las formas más devastadoras de violencia de género, dejando a las sobrevivientes con cicatrices físicas y psicológicas de por vida", dijo ONU Mujeres Pakistán en un comunicado.

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Lejos de Quetta, la noticia del ataque en las redes sociales dejó a Naima Arshad, médica residente en Islamabad, entre lágrimas. "No pude dormir esa noche. En el momento en que vi el video, me imaginé a mí misma", dijo Arshad, empleada de una clínica privada que ha entrado en lo que ella llama "modo supervivencia".

"Nadie en el mundo debería sentirse tan inseguro en su profesión", añadió.

Según las asociaciones médicas, alrededor de 70,000 mujeres —casi una quinta parte de los 370.000 médicos registrados en Pakistán— figuran en los registros oficiales, pero no ejercen la profesión.